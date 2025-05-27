Патрон Шуберта: зачем американский оружейник создал боеприпас, похожий на жёлудь

Бумажные патроны Дрейзе. /Фото: forum.guns.ru.

Шпилечные патроны Лефоше. /Фото: author.today.

Устройство шпилечного патрона. /Фото: ya.ru.

Гильза патрона Шуберта с той самой шпилькой внутри. /Фото: en.topwar.ru.

Протолкнуть патрон не помогла даже гражданская война. /Фото: topwar.ru.

Всего за несколько лет до этого появился современный унитарный патрон Смита и Вессона. /Фото: m.fishki.net.