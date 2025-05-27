Патрон Шуберта: зачем американский оружейник создал боеприпас, похожий на жёлудь

Сегодня такие патроны в форме жёлудя являются настоящей коллекционной редкостью. Последние из них ходят из рук в руки исключительно через аукционы. При этом, несмотря на кажущуюся простоту и откровенно нелепость, стоит такая безделушка немало. Сегодня сложно поверить, но патрон Шуберта может считаться одним из первых фактически цельнометаллических унитарных патронов.
Бумажные патроны Дрейзе. /Фото: forum.guns.ru.
Первое простейшее огнестрельное оружие появились в Китае в XII веке. При этом активно развиваться огнестрел стал лишь с XIV века, оказавшись в Европе. А первые унитарные патроны и артиллерийские выстрелы по историческим маркам и вовсе появились вчера, став одной из наиболее значительных вех в развитии огнестрельного оружия. Напомним, что унитарный патрон – это такой боеприпас, в котором поражающий элемент (пуля, дробь), метательный заряд и воспламеняющий элемент объединены в конструктивно единое изделие. Так вот появился такой патрон лишь в 1812 году благодаря усилиям швейцарского оружейника Жана Самуэля Паули. Предназначался патрон Паули для разнозарядных винтовок и без преувеличения смог обогнать свое время.
Шпилечные патроны Лефоше. /Фото: author.today.
Однако, как это часто бывает с передовыми разработками, новейший патрон оказался никому не нужен, а потому остался практически незаметен. В 1827 году немецкий конструктор Николай Дрейзе создает собственный прообраз унитарного патрона в бумажной гильзе. И нужно ли говорить, что бумажная гильза была исключительно непрактичной, из-за чего идея запихнуть заряд и пулю в металлический корпус, напрашивалась сама собой.
Устройство шпилечного патрона. /Фото: ya.ru.
Так, в отличие от современных боеприпасов, капсюль в патронах французского конструктора располагался не в задней части боеприпаса, а на одной из стенок гильзы. Таким образом инициирующий элемент шел не вдоль, а поперек конструкции патрона. Курок оружия наносил удар по выступающей из боеприпаса шпильке, которая в свою очередь била па капсюлю, инициировавшему воспламенение пороха. Продиктована такая конструкция была в первую очередь неразвитостью тогдашних ударно-спусковых механизмов огнестрельного оружия. И хотя в момент времени шпилечные патроны стали большим шагом вперед, они обладали целым букетом недостатков. Патроны со шпильками требовалось заряжаться строго определенным образом, у них были серьезные проблемы с обтюрацией, а еще они оказались откровенно опасны для самого стрелка.
Гильза патрона Шуберта с той самой шпилькой внутри. /Фото: en.topwar.ru.
Тем не менее, шпилечная конструкция Лефоша вдохновила на создание подобных патронов и других конструкторов-оружейников. Одним из таких был Каспер Шуберт, запатентовавший собственный шпилечный боеприпас для казнозарядных ружей в 1861 году. Боеприпас калибра 14.7 мм снаряжался 3.8-4.5 граммами пороха, что обеспечивало его пуле чудовищную мощность. На 100 шагах винтовка Шуберта под оригинальный патрон пробивала 380-390 мм деревянных досок! При этом помимо необычного внешнего вида и мощности, необычный боеприпас также предлагал стрелкам водонепроницаемость – серьезное достоинство в эпоху господства бумажных патронов. При этом, как и другие шпилечные патроны, американский «жёлудь» страдал от все тех же недостатков, что и конструкция первопроходца Лефоша с его патроном 1836 года.
Протолкнуть патрон не помогла даже гражданская война. /Фото: topwar.ru.
При этом у патрона Шуберта были все шансы «заехать» в американскую историю не только в качестве раритетной диковинки. Дело в том, что в 1861 году в США началась гражданская война. Оружия для огромной по тем временам 500-тысячной армии остро нахватало и правительство привлекало любых оружейников готовых снабжать армию тем, что стреляет. Собственно, на этой волне изобретатель и попытался въехать в рай. Шуберт попытался протолкнуть патрон и винтовку собственной разработка через знакомого политика. Однако, последнего куда больше интересовало собственного обогащение. В итоге, конструктора и предпринимателя убедили для начала заняться выпуском дульнозарядных мушкетов Спрингфилда под обещание подписать после и контракт на производство ружей Шуберта. Закончилась вся эта история коррупционным скандалом. Даже производство первой партии «Спрингфилдов» мастерская конструктора не осилила. Впрочем, в конечном счете лично для конструктора все сложилось неплохо.
Всего за несколько лет до этого появился современный унитарный патрон Смита и Вессона. /Фото: m.fishki.net.
В итоге патрон Шуберта так и остался редкой диковинкой, оставшиеся экземпляры которой сегодня ходят из рук в руки по оружейным аукционам. Более того, Шуберт фактически стал последним, кто попытался создать и внедрить в серию унитарный патрон шпилечного типа. Возможно, если бы патрон Шуберта появился на 10 лет раньше, история дала бы ему больше шансов. А в условиях 1861 года он уже считался не только устаревшей, но и сомнительной конструкцией. Ведь всего за несколько лет до этого в 1857 году в США началось серийное производство первого в истории цельнометаллического унитарного патрона с капсюлем в задней части. Создали его такие хорошо известные фамилии как Хорас Смит и Дэниел Вессон. И хотя по-настоящему массовым их патрон станет не сразу, именно конструкция Смит-Вессона произведет революции в производстве унитарных боеприпасов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии