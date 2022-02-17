Как одним махом приготовить завтрак «2-в-1», чтобы не опоздать и накормить всю семью

Сытный завтрак «2-в-1», которого хватит на всех.
Если хочется узнать свою истинную совместимость с человеком, то нет нужды идти к гадалкам или увлекаться гороскопами. Достаточно всего лишь провести вместе утро. Желательно, понедельника, да ещё и загруженного. Успеть всё и не опоздать к утренней планёрке – без нервов миссия почти невыполнима. Особенно, если дома есть дети, которых было бы неплохо собрать к школе. Облегчить утренние страдания поможет вот такой завтрак: два блюда готовятся одним махом, и никто не уйдёт из дому голодным!
Яичница в багете.
Классическое утро: времени ни на что не хватает, одной рукой причёсываешься, второй гладишь рубашку, а не мешало бы ещё поесть приготовить. Не перехватывать же опять что-то на бегу. Хорошая новость: приготовить сытный завтрак и не опоздать вполне возможно. Главное, успеть включить духовку на разогрев прежде, чем выстаивать очередь в душ. А делать будем яичницу в багете.
Чтобы приготовить быстрый завтрак «2-в-1», понадобятся:
1. Багет (можно и половинку);
2. 4 яйца;
3. Соль, перец и специи по вкусу
Вначале нужно разогреть духовку.
Всё просто. Поставьте духовку разогреваться на 180 градусов. А в это время возьмите багет…
Осторожно, не прорежьте насквозь.
… и вырежьте в нём круглые отверстия по числу яиц. Только не прорезайте хлеб насквозь, донышко ещё пригодится.
По яйцу в каждый из «кратеров».
Разбивайте яйца: по штуке в каждый «кратер». По желанию добавьте любимые специи. Отправляйте багет в духовку на 15-20 минут.
Приятного аппетита.
Пока завтрак томится в духовке, у вас как раз будет время принять душ и привезти себя в порядок. А вернувшись на кухню, вы обнаружите вот такую хрустящую вкуснятину, которой точно хватит на всех. Осталось лишь порезать на кусочки и добавить кетчуп или другой вкусный соус. Приятного аппетита!
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