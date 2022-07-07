Подкормите этим помидоры в июле

Чтобы томаты налили крупные, не растрескивающиеся, сладкие плоды, нужно обеспечить куст необходимым питанием. До третьей кисти, как правило, томат завяжет плоды без проблем. Но если вы хотите продолжать получать хороший урожай до осени, то обязательно подкормите томат в июле!







Два главных элемента на налив плода (чтобы томат не растрескался, оставался упругим, сочным, сладким) — это калий и кальций. Подойдут любые удобрения с данными элементами, кроме кальциевой селитры — так как в ней есть азот, который уже не нужен растению. После них уже идёт магний + фосфор (монофосфат калия, подкормка под корень — 2 гр. под 1 куст), а также бор. Бор необходим для того, чтобы растение продолжало завязывать плоды даже после третьей кисти. Для этого раз в месяц должна быть обработка удобрением, например, «Маг-бор». Внесите все необходимые элементы, чтобы томат продолжал радовать вас отличным урожаем! Также не забудьте удалить нижние листья там, где томаты уже начали буреть.







Подробнее о подкормке томатов на налив плодов смотрите в видео ниже:



