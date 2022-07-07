С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Подкормите этим помидоры в июле

Чтобы томаты налили крупные, не растрескивающиеся, сладкие плоды, нужно обеспечить куст необходимым питанием. До третьей кисти, как правило, томат завяжет плоды без проблем. Но если вы хотите продолжать получать хороший урожай до осени, то обязательно подкормите томат в июле!

Подкормите этим помидоры в июле

Два главных элемента на налив плода (чтобы томат не растрескался, оставался упругим, сочным, сладким) — это калий и кальций. Подойдут любые удобрения с данными элементами, кроме кальциевой селитры — так как в ней есть азот, который уже не нужен растению. После них уже идёт магний + фосфор (монофосфат калия, подкормка под корень — 2 гр. под 1 куст), а также бор. Бор необходим для того, чтобы растение продолжало завязывать плоды даже после третьей кисти. Для этого раз в месяц должна быть обработка удобрением, например, «Маг-бор».  Внесите все необходимые элементы, чтобы томат продолжал радовать вас отличным урожаем! Также не забудьте удалить нижние листья там, где томаты уже начали буреть.

Подкормите этим помидоры в июле

Подробнее о подкормке томатов на налив плодов смотрите в видео ниже:




Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Томатыподкормка
Обсудить

Картина дня

наверх