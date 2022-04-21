Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...
  • Андрей Седой
    Интересно.12 любопытных жел...
  • Александр К
    Ужасссс, в мозгу ещё сделайте наколку, безмозглые. Нашли в похабщине красоту!!!Недетские картинк...

Этот удивительный мир: 25 колоритных фотографий о культурных традициях народов мира


Подрастающее поколение народа Банту.

Подрастающее поколение народа Банту.

Даже сложно себе представить, насколько разнообразны культурные традиции народов, которые живут на нашей планете. Мы подготовили фотообзор, который только приоткрывает завесу над нашим удивительным миром.

1. Традиции народа


12-летняя именинница из немногочисленного народа, проживающего в Ладакхе, Индия.

12-летняя именинница из немногочисленного народа, проживающего в Ладакхе, Индия.

 

2. Древний народ Африки


Культура и традиции народов, которые дошли до наших дней.

Культура и традиции народов, которые дошли до наших дней.

 

3. Коренная жительница народности калаш


Женщина с ребенком на руках в многочисленных бусах и шапочке, украшенной бисером.

Женщина с ребенком на руках в многочисленных бусах и шапочке, украшенной бисером.

 

4. Жительница острова Сиберут, Ментавайские острова


Женщина с необычной татуировкой, которая нанесена по всему телу.

Женщина с необычной татуировкой, которая нанесена по всему телу.

 

5. Ритуальный костюм в посёлке Буранг, КНР


Костюм с теплой накидкой и множеством украшений под названием павлин.

Костюм с теплой накидкой и множеством украшений под названием павлин.

 

6. Жительница племени бамбути, Конго


Представительница древнего народа, обитающего в лесах, выживающих за счет охоты и сбора лесных трав.

Представительница древнего народа, обитающего в лесах, выживающих за счет охоты и сбора лесных трав.

 

7. Кенийская женщина


Пожилая женщина с татуировками на ногах.

Пожилая женщина с татуировками на ногах.

 

8. Пожилой малазиец


Мужчина племени айбанс с татуировками на руках.

Мужчина племени айбанс с татуировками на руках.

 

9. Народ племени Апатани


Супружеская пара сидит в обнимку возле своей хижины.

Супружеская пара сидит в обнимку возле своей хижины.

 

10. Местная жительница Ладакх


Представительница этнической группы в традиционном одеянии.

Представительница этнической группы в традиционном одеянии.

 

11. Народ Лоло


Женщины в ярких национальных костюмах.

Женщины в ярких национальных костюмах.

 

12. Представительница народа яли


Одежда для ритуальных обрядов.

Одежда для ритуальных обрядов.

 

13. Потомки индоевропейцев


Пожилая женщина группы дрокпа, одета в платье с бусами, монетами и цветами.

Пожилая женщина группы дрокпа, одета в платье с бусами, монетами и цветами.

 

14. Молодая индианка


Представительница социальной группы джат.

Представительница социальной группы джат.

 

15. Дардский народ


Представительница ведийской культуры, которая проживает в Пакистане.

Представительница ведийской культуры, которая проживает в Пакистане.

 

16. Жители племени короваи, Индонезия


Мужчины подготавливают еду для запекания на костре.

Мужчины подготавливают еду для запекания на костре.

 

17. Древний народ лоло


Представитель племени лоло курит трубку.

Представитель племени лоло курит трубку.

 

18. Представитель племени яли, Индонезия


Мужчина в кольцеобразном одеянии.

Мужчина в кольцеобразном одеянии.

 

19. Жительница индийского племени ладакх


Женщина, проживающая в стране перевалов.

Женщина, проживающая в стране перевалов.

 

20. Коренной житель Восточной Азии


Представительница племени йи или еще их называют лоло.

Представительница племени йи или еще их называют лоло.

 

21. Местный житель Индии


Пожилой мужчина в одеяниях, которые носят племя киннора.

Пожилой мужчина в одеяниях, которые носят племя киннора.

 

22. Представительница этнической группы


Женщина представляет самую большую группу лоло.

Женщина представляет самую большую группу лоло.

 

23. Жительница общины кинора


Шапка с украшениями, закрывающая лицо женщины.

Шапка с украшениями, закрывающая лицо женщины.

 

24. Обряд народа мяо


Женщина в огромном церемониальном парике.

Женщина в огромном церемониальном парике.

 

25. Хмонгская девочка


Девочка в торжественном шиньоне, который закреплен на деревянных рогах.

Девочка в торжественном шиньоне, который закреплен на деревянных рогах.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Этот удивительный мир: 25 колоритных фотографий о культурных традициях народов мира

И не забудьте:
Этот удивительный мир: 25 колоритных фотографий о культурных традициях народов мираПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх