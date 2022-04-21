Этот удивительный мир: 25 колоритных фотографий о культурных традициях народов мира

Подрастающее поколение народа Банту.
Даже сложно себе представить, насколько разнообразны культурные традиции народов, которые живут на нашей планете. Мы подготовили фотообзор, который только приоткрывает завесу над нашим удивительным миром.
1. Традиции народа
12-летняя именинница из немногочисленного народа, проживающего в Ладакхе, Индия.
2. Древний народ Африки
Культура и традиции народов, которые дошли до наших дней.
3. Коренная жительница народности калаш
Женщина с ребенком на руках в многочисленных бусах и шапочке, украшенной бисером.
4. Жительница острова Сиберут, Ментавайские острова
Женщина с необычной татуировкой, которая нанесена по всему телу.
5. Ритуальный костюм в посёлке Буранг, КНР
Костюм с теплой накидкой и множеством украшений под названием павлин.
6. Жительница племени бамбути, Конго
Представительница древнего народа, обитающего в лесах, выживающих за счет охоты и сбора лесных трав.
7. Кенийская женщина
Пожилая женщина с татуировками на ногах.
8. Пожилой малазиец
Мужчина племени айбанс с татуировками на руках.
9. Народ племени Апатани
Супружеская пара сидит в обнимку возле своей хижины.
10. Местная жительница Ладакх
Представительница этнической группы в традиционном одеянии.
11. Народ Лоло
Женщины в ярких национальных костюмах.
12. Представительница народа яли
Одежда для ритуальных обрядов.
13. Потомки индоевропейцев
Пожилая женщина группы дрокпа, одета в платье с бусами, монетами и цветами.
14. Молодая индианка
Представительница социальной группы джат.
15. Дардский народ
Представительница ведийской культуры, которая проживает в Пакистане.
16. Жители племени короваи, Индонезия
Мужчины подготавливают еду для запекания на костре.
17. Древний народ лоло
Представитель племени лоло курит трубку.
18. Представитель племени яли, Индонезия
Мужчина в кольцеобразном одеянии.
19. Жительница индийского племени ладакх
Женщина, проживающая в стране перевалов.
20. Коренной житель Восточной Азии
Представительница племени йи или еще их называют лоло.
21. Местный житель Индии
Пожилой мужчина в одеяниях, которые носят племя киннора.
22. Представительница этнической группы
Женщина представляет самую большую группу лоло.
23. Жительница общины кинора
Шапка с украшениями, закрывающая лицо женщины.
24. Обряд народа мяо
Женщина в огромном церемониальном парике.
25. Хмонгская девочка
Девочка в торжественном шиньоне, который закреплен на деревянных рогах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии