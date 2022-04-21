Этот удивительный мир: 25 колоритных фотографий о культурных традициях народов мира

Подрастающее поколение народа Банту.

1. Традиции народа

12-летняя именинница из немногочисленного народа, проживающего в Ладакхе, Индия.

2. Древний народ Африки

Культура и традиции народов, которые дошли до наших дней.

3. Коренная жительница народности калаш

Женщина с ребенком на руках в многочисленных бусах и шапочке, украшенной бисером.

4. Жительница острова Сиберут, Ментавайские острова

Женщина с необычной татуировкой, которая нанесена по всему телу.

5. Ритуальный костюм в посёлке Буранг, КНР

Костюм с теплой накидкой и множеством украшений под названием павлин.

6. Жительница племени бамбути, Конго

Представительница древнего народа, обитающего в лесах, выживающих за счет охоты и сбора лесных трав .

7. Кенийская женщина

Пожилая женщина с татуировками на ногах.

8. Пожилой малазиец

Мужчина племени айбанс с татуировками на руках.

9. Народ племени Апатани

Супружеская пара сидит в обнимку возле своей хижины.

10. Местная жительница Ладакх

Представительница этнической группы в традиционном одеянии.

11. Народ Лоло

Женщины в ярких национальных костюмах.

12. Представительница народа яли

Одежда для ритуальных обрядов.

13. Потомки индоевропейцев

Пожилая женщина группы дрокпа, одета в платье с бусами, монетами и цветами.

14. Молодая индианка

Представительница социальной группы джат.

15. Дардский народ

Представительница ведийской культуры, которая проживает в Пакистане.

16. Жители племени короваи, Индонезия

Мужчины подготавливают еду для запекания на костре.

17. Древний народ лоло

Представитель племени лоло курит трубку.

18. Представитель племени яли, Индонезия

Мужчина в кольцеобразном одеянии.

19. Жительница индийского племени ладакх

Женщина, проживающая в стране перевалов .

20. Коренной житель Восточной Азии

Представительница племени йи или еще их называют лоло.

21. Местный житель Индии

Пожилой мужчина в одеяниях, которые носят племя киннора.

22. Представительница этнической группы

Женщина представляет самую большую группу лоло.

23. Жительница общины кинора

Шапка с украшениями, закрывающая лицо женщины.

24. Обряд народа мяо

Женщина в огромном церемониальном парике.

25. Хмонгская девочка

Девочка в торжественном шиньоне , который закреплен на деревянных рогах.