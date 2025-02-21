Кухонные предметы, без которых запросто можно обойтись

В современном мире огромных возможностей, практически каждая хозяйка старается приобрести что-то нужное и полезное для дома, в том числе и для кухни. Однако большинство купленных предметов – бесполезная трата денег и лишний хлам, занимающий драгоценное место.







Рассказываем, на что не стоит вестись, поскольку без всей этой кухонной утвари запросто можно обойтись.

1. Забудьте про ложку для пасты

2. Вам 100% не нужен нож для удаления сердцевины из яблок

3. Чесночный пресс – точно ни к чему

4. Без гаджетов для измельчения овощей запросто можно обойтись

5. Ножницы для нарезки зелени – хитрый маркетинговый ход

6. Даже не смотрите в сторону ножа для масла с отверстиями

7. Без специального ножа для нарезки хлеба всегда можно обойтись

8. Поверьте, сепаратор для яиц вам точно не нужен

9. Нет, и еще раз нет – никаких стеклянных досок

10. «Ложка»-веретено для мёда

Ложка для пасты — далеко не предмет первой необходимости.На первый взгляд, по мнению маркетологов, ложка для пасты очень нужная вещь, без которой никак не обойтись. Но на деле это один из самых бесполезных кухонных предметов, который доставляет больше хлопот, нежели приносит пользу. Мало того, что он занимает место, так ещё и спагетти «разбегаются» в разные стороны, как только их пытаешься выловить из кастрюли, чтобы переложить в тарелку. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать деньги на ветер, ведясь на очередную рекламную уловку, воспользуйтесь старым-добрым дуршлагом – быстро, просто и эффективно, а главное, никаких лишних расходов и всё на своих местах. К тому же, дуршлаг рассчитан и на мелкие сорта макарон, так что проблем с их «вылавливанием» точно не возникнет.Без такого ножа запросто можно обойтись.Ещё один весьма бесполезный кухонный гаджет – нож для удаления сердцевины из яблок и груш. Во-первых, он достаточно громоздкий и неудобный. Во-вторых, менее функциональный по сравнению с обычным ножом. В-третьих, он достаточно травмоопасный, да и мыть его одно «удовольствие», поэтому, чтобы привести эту штукенцию в порядок, придётся потратить уйму времени и нервов. Проще всего воспользоваться обычным кухонным острозаточенным ножом небольшого размера. Так вы не только аккуратно удалите сердцевину, а и при необходимости сможете почистить фрукт.Совсем необязательно бежать покупать пресс для чеснока, поскольку можно обойтись обычным ножом.Что уж говорить, а старый добротный чесночный пресс советских времён, сто процентов есть практически у каждой хозяйки. Да вот только, по мнению шеф-поваров, этот предмет считается настолько бесполезным, что ему не место на кухне. Почему? Ответ прост. Во-первых, его весьма проблематично мыть. Во-вторых, нет возможности контролировать текстуру. Следовательно, чеснок при контакте с прессом теряет не только часть эфирных масел, а и свои вкусовые качества, которые искажаются в процессе выдавливания. Лучше всего использовать тёрку с мелкими зубцами, так есть шанс сохранить более яркий насыщенный вкус и текстуру. Но правильнее всего применять острозаточенный нож для нарезки. Таким образом можно регулировать размер кусочков, а это в свою очередь влияет как на вкус, так и на аромат блюда.Многофункциональные гаджеты для нарезки овощей и фруктов — пустая трата времени и денег.Для тех, кто однажды увидел рекламу этого чудо-гаджета в Интернете, подобного рода инструменты, кажутся незаменимыми помощниками на кухне (ведь с ними так просто нарезать гору картофеля, моркови, свёклы, колбасы, яиц и т.д.) за считанные минуты. Однако на самом деле всё обстоит с точностью наоборот. Как правило, такое устройство работает хаотично. В итоге кусочки получаются разного размера, а рыхлые неоднородные продукты (например, слишком мягкий картофель или варёные яйца) и вовсе разваливаются на части, превращаясь в крошку. Ко всему прочему, все эти гаджеты занимают слишком много места, а также их довольно-таки проблематично мыть из-за сеточных насадок разного диаметра, или же тех, которые оснащены ножами. Поэтому самое простое и верное решение – острозаточенный нож и удобная разделочная доска. Так вы не только сэкономите время, а и деньги.Как бы вам не хотелось, но ножницы для нарезки зелени не нужны от слова совсем.Ещё одна маркетинговая уловка – ножницы для измельчения и нарезки зелени с несколькими лезвиями. Звучит весьма соблазнительно, ведь производитель обещает, что чудо-техника за считанные минуты превратит внушительного размера пучок зелени в мелко нарезанную горку ароматной травы. Тем не менее такие ножницы лишь рвут и кромсают нежные листья и стебли, превращая травы и зелень в сплошное «месиво», а не рассыпчатую ароматную приправу для салатов, супов и других блюд. К тому же, мелкие кусочки зелени, например, укроп или петрушка набиваются между лезвиями и деталями инструмента, да так, что отчистить его тот ещё квест. Поэтому, прежде чем бежать в магазин за очередной ненужной безделушкой, лучше купите себе качественный кухонный нож, с которым точно можно будет как нарезать, так и измельчить что угодно, даже прихотливую зелень.Такой нож для масла — крайне бесполезная штукенция.Наверняка многие хозяйки, хотя бы раз в своей жизни, видели симпатичный нож с отверстиями в лезвии, который сулит лёгкое намазывание даже холодного масла на хлеб. Но и тут-то не всё так просто. Кроме оригинального дизайна, сей кухонный девайс больше ничем не может похвастаться, поскольку толку от него – ноль. Во-первых, чтобы таким ножом размазать холодное сливочное масло, придётся приложить немало усилий, да и при таком нажатии на хлеб – кусочек попросту раскрошится. Во-вторых, мыть его также не особо удобно, поскольку масло наливает и забивается в прорезях. Так что проще всего достать масло заранее, дать ему «отстояться» какое-то время, и когда оно станет мягким при комнатной температуре, можно смело наносить на хлеб с помощью обычного ножа.Совсем необязательно покупать специальный нож для нарезки хлеба, поскольку можно обойтись обычным.Как бы забавно и одновременно грустно это не звучало, но специальный нож для нарезки хлеба может пригодиться лишь тем, кто самостоятельно выпекает хлебобулочные изделия. Для остальных же – это выброшенные деньги и ещё один бесполезный предмет, который будет большую часть времени валяться в шкафу без дела. К тому же, хлебные ножи из набора, как правило, плохо заточены, поэтому нарезать тонкие ломтики, увы, не получится. Хлеб попросту раскрошится, поддав хозяйке лишнюю головную боль в виде крошек, рассыпанных по всему столу и даже полу.Можно обойтись и без сепаратора для яиц.На самом деле, не так уж и проблематично отделить желток от белка без использования различных кухонных гаджетов. Однако существует такая категория людей, которая свято верит в то, что подобного рода штуки, такие как сепаратор для яиц облегчит жизнь и сэкономит время. В итоге вы потратите гораздо больше времени на то, чтобы сначала правильно собрать, а потом разобрать и вымыть этот гаджет. Да и вообще, самый простой, быстрый и эффективный способ отделить белок от белка – это скорлупа и метод переливания туда-сюда.Совсем необязательно пользоваться стеклянной разделочной доской.Безусловно, стеклянная посуда, в том числе и доски – это не только эстетично, практично, а и гигиенично. Однако в случае с последними всегда нужно быть начеку, поскольку стеклянные доски несмотря на все свои плюсы, имеют один значительный минус – они невероятно травмоопасные. Даже профессиональные шеф-повара отказываются от них в пользу обычных разделочных досок. Почему? Во-первых, доски из стекла мега громкие при нарезке раздаётся невероятно громкий звук, разносящийся по всей квартире. Во-вторых, нарезать огурцы, помидоры или мясо – будет весьма сложно, поскольку такие продукты скользят и выскальзывают из рук, поэтому запросто можно попасть по пальцам. В-третьих, соприкасаясь со стеклом, даже самый хорошо заточенный нож затупится через пару нарезок.Поверьте, чайная ложка справится не хуже, чем это веретено.И завершает десятку самых бесполезных кухонных предметов «ложечка»-веретено для мёда. По идеи, эта палочка должна облегчать задачу с набиранием мёда из тары. Однако на деле всё обстоит иначе и вместо того, что зачерпнуть нужное количество из банки, вы «наматываете» на ложку энное количество лакомства, которое мало того, что стекает, так ещё и забивается между спиральных бороздок. Вот и получается, что никакой экономии и удобства, да и мыть такую «ложку» предстоит долго и нудно. Поэтому, проще всего воспользоваться обычной чайной ложкой, чем прибегать к непонятной ерунде.