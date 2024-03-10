10 мудрых бытовых привычек турецких женщин

Мудрые решения, которые помогут вам максимально практично организовать быт и оставить время на себя любимую.







У турецких женщин есть много занимательных привычек, многие из которых вас удивят. Зато именно они вам, скорее всего, пригодятся, — попробуйте их перенять, и вы почувствуете себя гением, который искусно организует быт и свое время, не забывая про себя.



Заботятся о доме

Регулярно чистят ковры

Не делают генеральную уборку

Чистят зеркало с помощью зубной пасты

Не захламляют балкон

Борются с насекомыми в крупах

Организуют семейные и дружеские посиделки

Посещают бани

Ходят на рынки

Замораживают любую еду

В Турции принято, что о доме преимущественно заботятся женщины. Они уделяют много времени его уборке, уходу за растениями, чтобы создать уютную и комфортную обстановку для своей семьи. Кроме того, они обычно готовят дома, чтобы сохранить традиционные вкусы, хотя и не прочь иногда посетить ресторан.А вы когда последний раз чистили свой ковер? Например, турчанки делают это каждый месяц. Ведь на нем скапливается очень много пыли. И они не просто пылесосят их, а моют и с помощью специальных средств и высушивают их на открытом воздухе — на балконе или во дворе.Турецким женщинам просто-напросто не нужна генеральная уборка — ведь они поддерживают чистоту каждый день. И благодаря этому им не приходится тратить слишком много времени на то, чтобы как следует очистить все пространство.Лайфхак, который вам был нужен — оказывается, зубная отлично полирует зеркала и уменьшает их запотевание во время приема душа. Кстати, она же помогает до блеска оттереть сантехнику.Балкон для турецких хозяек играет роль отдельного помещения. Здесь они оборудуют зону для отдыха или для игр детей. Так что этому пространству турчанки уделяют столько же времени, сколько и любому другому в квартире или доме.И еще один лайфхак — турецкие женщины используют лавровый лист для борьбы с насекомыми, которые могут завестись в крупах. Попробуйте и вы положить его в банки с крупами, чтобы не пришлось выкидывать залежавшуюся, но все еще не открытую упаковку с гречкой.Турецкие женщины очень ценят свою семью и друзей: в Турции принято часто гостить у. Кроме того, они не прочь организовать домашние вечеринки, чтобы отметить особые события или просто провести время в кругу близких людей.Турчанки любят хаммамы — вы наверняка знаете, что в Турции много общественных бань (внешний вид которых часто смахивает на дворец). Традиция посещения хаммама имеет древнюю историю, которую турки до сих пор уважают и сохраняют. Для турецких женщин это своего рода бьюти-ритуал, который помогает им не только поддерживать красоту, но и расслабляться, снимать стресс, перезагружаться.В Турции рынки являются важным местом для покупки свежих продуктов и других товаров. Именно здесь можно найти свежайшие продукты, отыскать необычные ингредиенты для традиционных турецких блюд, множество приправ (в конце концов поторговаться и неплохо сэкономить).В ход идут не только овощи, рыба и мясо, но даже супы и крупы! Их турецкие хозяйки сразу расфасовывают по порциям и отправляют на заморозку, чтобы лишний раз на неделе не было необходимости готовить. Удобно!