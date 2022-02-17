Исторические случаи женитьбы на родственниках

В культуре многих стран не принято заключать брак между двоюродными или троюродными братьями и сестрами, а где-то и вовсе незаконно. Однако общественное неодобрение и, если уж на то пошло, медицинские показания, кажется, мало волновали некоторых людей, которые так или иначе оставили свой след в истории.







Итак, 13 знаменитых мужчин и женщин, которые заключили брак с близкими родственниками не иначе как по причине огромной любви.







Джесси Джеймс

Игорь Федорович Стравинский

Франклин Рузвельт

Иоганн Себастьян Бах

Герберт Джордж Уэллс

Томас Джефферсон

Альберт Эйнштейн

Чарльз Дарвин

Эдгар Аллан По

Джерри Ли Льюис

Королева Елизавета II

Королева Виктория

Кристофер Робин Милн