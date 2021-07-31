6 логичных причин не брать машину с автоматической коробкой передач

В последнее время автоматические коробки передач становятся все более популярными. Оно и понятно, с такой КП езда на автомобиле гораздо комфортнее. Однако есть у АКПП и недостатки. Давайте разбираться!
1. Контроль
Механика дарит водителю полный контроль. | Фото: media.autoblog.it
Современные «автоматы», а также «роботы» с двойным сцеплением могут быть довольно расторопными в своих действиях. Но это на довольно дорогих машинах. В целом стоит отметить, что сегодняшний материал больше посвящен именно бюджетным авто. Ведь на премиальных машинах версий с МКПП почти и нет. «Автоматы» же на бюджетных машинах не такие продвинутые. Это значит, что любители быстрой активной езды не смогут получить полный контроль над машиной. Например, при быстром проезде поворотов АКПП может неожиданно перейти на повышенную передачу, из-за чего значение крутящего момента на ведущих колесах снизится, и машина может даже потерять управляемость. Поэтому любителям активной езды при покупке бюджетной машины лучше выбрать традиционную «механику».
2. Вес
Конструкция «автомата» имеет большой вес. ¦ Фото: infocar.ua
Любой «автомат» весит гораздо тяжелее механической КП. Это сказывается на расходе топлива и управляемости машины.
3. Завести «с толкача»
Машину с АКПП не завести «с толкача». |Фото: autozavr.net
Если машина с МКПП не заводится, то ее можно завести «с толкача», прокрутив двигатель через трансмиссию. С «автоматом» такая возможность отсутствует.
Кстати, авто с автоматом в случае поломки и буксировать нежелательно. Это можно делать только на расстояния со скоростью до 30 км/ч или с частичной погрузкой ведущих колес.
4. Расход
Расход на машинах с АКПП будет выше. Фото: i.ytimg.com
Ну и кстати о расходе. Самые современные на сегодня конструкции АКПП впритык приблизились по экономичности к «механике», но все же показатели расхода пока что склоняются в пользу «механических» машин.
5. Эффективность
Так выглядит конструкция «вариатора». | Фото: autogear.ru
В АКПП традиционной конструкции и «вариаторах» передача крутящего момента реализована не эффективным образом. В «автомате» он передается через специальное устройство – гидротрансформатор. Он состоит из двух турбинных колес, пространство между которыми заполнено жидкостью. Она и передает момент. В «вариаторе» он передается при помощи клиноременной передачи. Эти устройства гораздо менее эффективны, чем «жесткая» передача традиционной «механики».
6. Сложность и дороговизна
АКПП имеют очень сложную конструкцию. Фото: автосервис-тушино.рф
АКПП имеет гораздо более сложную конструкцию чем «механика». Из-за этого ее сложнее и дороже ремонтировать. А хороших специалистов по ремонту автоматических коробок у нас не так много.
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