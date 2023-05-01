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Лучший способ заготовки клубники

Начинается сезон клубники. Но насытиться сочной сладкой ягодой за лето просто невозможно. Есть много способов заготовки клубники, но при большинстве из них ягода теряет свой вкус, форму и витамины. Но есть один уникальный и очень простой способ заготовки клубники, который поможет сохранить ягоду свежей в течение 1 года без варки и заморозки.

Для заготовки клубники понадобятся только ягоды и сахар в равном соотношении.
Залейте клубнику холодной водой и оставьте на 5 минут, затем тщательно промойте ягоды под проточной водой.

Лучший способ заготовки клубники

Очистите клубнику от плодоножек и чашелистиков. Крупные ягоды можно разрезать пополам. Сразу отложите 200 гр сахара, который потребуется в конце заготовки.
Засыпьте клубнику сахаром и хорошо перемешайте. Старайтесь не повредить ягоды при перемешивании.

Лучший способ заготовки клубники

Оставьте ягоды с сахаром на столе на 3 часа, за это время несколько раз аккуратно перемешайте клубнику.
Наполните клубникой небольшие стеклянные банки. В каждую банку положите еще по 3 чайных ложки сахара.

Лучший способ заготовки клубники

Плотно закройте крышки. Клубника, заготовленная таким простым способом, не потеряет своего вкуса и аромата. Заготовки можно хранить до года.

Лучший способ заготовки клубники
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Клубниказаготовка

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