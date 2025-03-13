Откуда взялись приметы?

С нами не соскучишься!

Есть ли толк от фальшивого букета невесты, кого сажали на углу и зачем нужна профессия 14-го гостя.









Поймать букет невесты

Сидеть на углу

Родиться 13-го числа

Стучать по дереву

Деньги

Рассыпать соль