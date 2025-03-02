Как легко удалить известковый налет унитаза без спецсредств

Сегодняшний разговор пойдёт об очередном способе борьбы с известковым налётом и мочевым камнем на поверхности унитаза. Химическая промышленность выпускает немало составов, которые призваны бороться с этой напастью.

Но живой ум и умелые руки жителей страны предлагают новые способы удаления этих загрязнений, используя, порой, не предназначенные для этого жидкости.

Один из подобных лайфхаков рассмотрен ниже.Удаляем известковый налет тем, что всегда под рукойПрежде всего, следует удалить из унитаза воду. Это легко сделать при помощи пластиковой бутылки.После удаления воды пришло время приготовить чудо-раствор.Рассматриваемое средство стоит сущие копейки, однако чистит унитаз до блеска от всех мыслимых поверхностных загрязнений. Эффект стопроцентный. Для его приготовления понадобится уксусная эссенция и любое жидкое мыло. Эссенция в растворе играет роль активного моющего средства, а мыло добавляется для лучшей адгезии.Следует сказать, что уксусная эссенция – очень активное вещество. Работать следует в защитных резиновых перчатках, и помещение должно хорошо проветриваться.Раствор готовится в отдельной ёмкости. В неё выливается 250 мл эссенции, а затем добавляется жидкое мыло. Количество мыло можно добавлять «на глаз». Главное, чтобы раствор был достаточно густым, и держался на эмалированной поверхности унитаза. Обычно используется около 50 — 100 грамм жидкого моющего средства. Всё это тщательно размешивается до однородного состояния. Готово.При помощи кисти или туалетного ёршика получившееся средство наносится на всю поверхность унитаза. Используется весь полученный раствор. Для достижения максимального результата, обработанный средством унитаз оставляется на 30 минут.Через полчаса поверхность унитаза следует ещё раз пройти щеткой или ёршиком, а затем смыть всё водой.В результате получаем сантехнический прибор, сияющий белизной. Самодельный состав справился с загрязнением и известковым налётом на «отлично».