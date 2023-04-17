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Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Можно сколько угодно осуждать любителей быстрого питания, но домашние бургеры качественно отличаются от тех, что продаются в сетевых общепитовских заведениях. Именно поэтому, предлагаю для вашего вдохновения 15 вариантов домашних котлет гарнированных различными овощами, сырами и булочками.

Не придерживайтесь строгих рецептурных правил, оставьте для себя свободу эксперимента и пространство для творчества.

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

Вкусные бургеры, от которых у вас потекут слюнки

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