10 крутых секретов забывания и запоминания

С нами не соскучишься!

1. Вы можете с первого раза вспомнить определенные вещи, потому что забываете

все остальное

2. Кто такой «сторож» памяти и как его перехитрить

3. Вы способны использовать информацию,

даже не осознавая, что владеете ею

4. Самое важное свойство памяти — способность связывать новый опыт со старым

5. Если вам нужно запомнить сложную информацию, то делайте это в картинках

6. Качественно что-то вспомнить можно только

в полном одиночестве и тишине

7. Вы сможете запомнить больше информации,

если перед этим хорошо пообедаете и получите небольшую порцию стресса

8. Если вы всю жизнь будете заниматься умственным трудом, то сможете предотвратить возрастное ухудшение памяти

10. Сильный стресс и депрессия могут разрушить вашу память

Поэтому держите себя в руках и последуйте нашему совету: расслабьтесь и дышите спокойно.

Иллюстрация на превью: Christophe Lardot

Без памяти можно только влюбиться. А в остальном вся наша жизнь без нее не имела бы смысла . Мы стараемся запомнить самые важные моменты навсегда, чтобы баловать себя теплыми воспоминаниями. И стереть то, что нас расстраивает. Но не все так просто — у нашей памяти есть свои секреты.Ваш мозг сам решает, какую информацию сохранить, а какую стереть окончательно и бесповоротно. От воспоминаний ярких, эмоциональных и стрессовых событий вы точно никогда не избавитесь. Наверняка, многие из вас помнят день свадьбы или классный отпуск во всех подробностях. А вот повседневные дела и скучные истории мозг стирает незамедлительно. Этот прием нашей памяти называется «эффектом ластика».Мозг защищает и «сторожит» вас от перегрузок всеми возможными способами, поэтому он стирает «ненужные» события и истории из вашей памяти. Если он не будет так делать, то вы не сможете вспомнить, что ели на завтрак. Но можно заставить его «передумать». Может быть, ваш мозг скажет себе: «Мой хозяин уделяет так много внимания этому событию, я не я, если не способен помочь ему». И, если вы будете напирать: постоянно повторять, проговаривать событие, которое хотите оставить в «чертогах памяти» надолго, может быть, вы сможете вспомнить его лет через десять.Попробуйте!Если предложить человеку с потерей памяти запомнить список слов, то через несколько минут он и не вспомнит о его существовании. Но, если попросить его заполнить пробелы в тексте подходящими словами, то он начнет постояно вставлять слова из списка, который ему показывали ранее. Но он же никак не мог запомнить список сознательно! Хитрость в том, что значительную часть информации мы запоминаем без нашего ведома, а потом можем неожиданно ее применить, приятно удивив себя. Некоторые события укладываются в нашу память и во время сна.Вы лишитесь нормальной жизни и станете просто повторять звуки, как попугай, если сломается механизм памяти, связывающий то, что вы хотите запомнить, с прошлыми событиями вашей жизни. А пользуетесь вы им абсолютно всегда. Смотрите ли вы фильм или читаете книгу — вы обращаетесь к своему опыту . Например, вспоминаете, где еще видели эту актрису, или думаете, как похожа судьба героини на вашу. И чем больше вы знаете, тем легче вам запомнить что-то новое, вся мощь и сила памяти в том, насколько увлекательна и интересна ваша жизнь.Люди с феноменальной памятью пользуются интересным способом запоминания: они преобразуют информацию в визуальный ряд. Этот метод доступен и вам. При запоминании вызывайте мысленные образы, с которыми у вас ассоциируется, например, стихотворение. Режиссируйте свой фильм, прокручивая который сможете вспомнить слова. Если у вас хорошее воображение , то этот метод может стать вашим секретом памяти.Любые посторонние шумы (даже очень приятные) и разговоры мешают вспомнить информацию, которая нужна вам прямо сейчас. Тут мозг опять включает «сторожа» и пытается защитить нас. Ему не очень понятно, что важнее для выживания: фоновые звуки или попытка что-то вспомнить.Во время еды мозг начинает потреблять очень много глюкозы и память улучшается. А то, что вы запомнили во время стрессовой ситуации, окрасится цветами эмоциональности и сохранится надолго.Исследование показало, что в отличие от обычных пожилых людей преподаватели университета могли вспомнить отрывки текста, которые им предлагали, также хорошо, как и их молодые коллеги. Итак, никогда не поздно пойти в науку и спасти себя от ухудшения памяти.9. Можно запоминать слова и цифры по звукамАвстрийский синхронный переводчик Ганс Эберстарк научился запоминать слова и цифры интересным образом. Он фиксирует в памяти звучание и значение слова абсолютно на любом языке и уже больше никогда не забывает его. А числа он превращает в звуки (например, цифра 7 звучит как «L», потому что напоминает перевернутую букву «L») и так их запоминает . Спросите его, и он воспроизведет вам любую последовательность чисел, вспомнив свои звуковые партитуры. Попробуйте, может быть , и у вас получится!

По материалам книги Д. Гэймона и А. Брэгдона «Супермозг. Руководство по эксплуатации, или Как повысить интеллект, развить интуицию и улучшить свою память»