7 стран, которые достойны премии за «самых плохих водителей»

1. Италия

Тут все с характером.

2. Саудовская Аравия

Они лучшие водители в мире, просто они еще и самые беспечные.

3. Вьетнам

Обычное дело.

4. Венесуэла

Что-то снова пошло не так.

5. Индия

Весело едем на тот свет.

6. Нигерия

Я лучше пешком пройдусь.

7. Китай

Все не так плохо, честно.

А также: Россия и США

И там, и там хороши.