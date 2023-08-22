7 стран, которые достойны премии за «самых плохих водителей»

Существует огромное количество разнообразных премий и наград. По большей части они выдаются людям за хорошие дела. Но бывают и шуточные премии за дела плохие. Так почему бы не ввести такую за самых плохих водителей? Ведь в мире наберется достаточно стран, водители которых нарушают правила и создают ЧП на асфальте чаще других.
1. Италия
Тут все с характером.
Местные жители славятся на весь мир своим темпераментом. Именно по этой причине в Италии очень много агрессии на дороге. Касается это как словесных перепалок в случаях, когда уже случилось худшее, так и поведения водителей во время вождения.
2. Саудовская Аравия
Они лучшие водители в мире, просто они еще и самые беспечные.
Какой араб не любит быстрой езды? Саудовские водители (конечно же, не все!) могут считаться самыми беспечными в мире. В этом и заключается их главный профессиональный порок. А еще они исполняют самые крутые автомобильные трюки. Возможно, две эти вещи как-то связаны.
3. Вьетнам
Обычное дело.
Вот то место на земле, где правила дорожного движения не нужны в большинстве ситуаций. Если хочешь испытать свои силы (как водителя), нужно отправляться именно сюда, ведь здесь все решают не правила, а инстинкты и умение оценить обстановку.
4. Венесуэла
Что-то снова пошло не так.
В этой стране проблема не столько в самих водителях, сколько в автомобилях, которые они предпочитают. На дорогах Венесуэлы невероятно популярны крупногабаритные фургоны и грузовики. Это не мешает водителям регулярно нарушать скоростной режим при передвижении по городу.
5. Индия
Весело едем на тот свет.
Значительная часть водителей Индии не проходила сертифицированного обучения на специальных курсах. Зная уже только это, разумный человек, будучи пешим или сидя за рулем авто, постарается держаться от других водителей как можно дальше.
6. Нигерия
Я лучше пешком пройдусь.
Африка – дивный континент. Единственное, что его портит (кроме пиратов, опасных болезней и постоянных гражданских войн) - это плохие водители. Особенно много таковых в Нигерии. Большинство людей ездит без прав. Эти «водители» не просто нарушают правила. Они о них не слышали.
7. Китай
Все не так плохо, честно.
В Китае по очевидным причинам очень много водителей. Значительная часть из них не имеет нужного уровня навыка вождения. Ситуация осложняется большим количеством машин, постоянными пробками и не всегда хорошим дорожным покрытием.
А также: Россия и США
И там, и там хороши.
Напоследок еще две страны, такие разные и такие похожие одновременно. Бесконечное хамство и наплевательство на дорогах бывшего СССР (в том числе в России) становится причиной огромного числа аварий. В США другая проблема с тем же масштабом: огромное количество водителей-подростков, а также любителей решить свои проблемы по мобильному телефону прямо во время езды.
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