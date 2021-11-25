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13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Удивительно, как всего одна деталь на лице способна изменить весь образ. И это борода. Она добавляет мужчине брутальности, сексуальности и даже загадочности.

Предлагаем 13 доказательств того, что с бородой ты просто другой человек.

Вигго Мортенсен

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Бен Аффлек

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Брэдли Купер

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Пирс Броснан.

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Хью Джекман

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Джейк Джилленхол

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Леонардо ДиКаприо

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Роберт Паттинсон

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Дензел Вашингтон

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Дэвид Бекхэм

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Мел Гибсон

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Константин Хабенский

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Шайа ЛаБаф

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Джордж Клуни

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Том Харди

13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

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