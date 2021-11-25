13 наглядных доказательств того, что борода меняет всё

Удивительно, как всего одна деталь на лице способна изменить весь образ. И это борода. Она добавляет мужчине брутальности, сексуальности и даже загадочности.



Предлагаем 13 доказательств того, что с бородой ты просто другой человек.



Вигго Мортенсен







Бен Аффлек







Брэдли Купер







Пирс Броснан.







Хью Джекман







Джейк Джилленхол







Леонардо ДиКаприо







Роберт Паттинсон







Дензел Вашингтон







Дэвид Бекхэм







Мел Гибсон







Константин Хабенский







Шайа ЛаБаф







Джордж Клуни







Том Харди







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