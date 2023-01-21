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Правила жизни ленивцев

Ленивцы — удивительные существа, и, признайтесь, нам иногда хочется быть на них похожими: висеть себе на ветвях, неторопливо передвигаться, спать полдня и больше. У этих ребят нет даже естественных врагов в природе — им просто лень воевать с кем бы то ни было.

Мы подготовили для вас пост отменной мудрости ленивцев, которую можно опробовать, скажем, в ближайшие выходные.

Семь раз отмерь — и иди отдохни.

Правила жизни ленивцев

Скажи мне, кто твой друг, и оба отдохните.

Правила жизни ленивцев

Ученье — свет, а ты отдохни.

Правила жизни ленивцев

Слово не воробей: вылетит — и отдохни.

Правила жизни ленивцев

Хотел как лучше, а получилось отдохнуть.

Правила жизни ленивцев

Работа не волк, можно и отдохнуть.

Правила жизни ленивцев

Кто старое помянет — пойдет отдыхать.

Правила жизни ленивцев

Не имей сто рублей, а имей место для отдыха.

Правила жизни ленивцев

Тише едешь — по дороге отдохнешь.

Правила жизни ленивцев

Сделал дело — отдыхай смело.

Правила жизни ленивцев

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