Ленивцы — удивительные существа, и, признайтесь, нам иногда хочется быть на них похожими: висеть себе на ветвях, неторопливо передвигаться, спать полдня и больше. У этих ребят нет даже естественных врагов в природе — им просто лень воевать с кем бы то ни было.
Мы подготовили для вас пост отменной мудрости ленивцев, которую можно опробовать, скажем, в ближайшие выходные.
Семь раз отмерь — и иди отдохни.
Скажи мне, кто твой друг, и оба отдохните.
Ученье — свет, а ты отдохни.
Слово не воробей: вылетит — и отдохни.
Хотел как лучше, а получилось отдохнуть.
Работа не волк, можно и отдохнуть.
Кто старое помянет — пойдет отдыхать.
Не имей сто рублей, а имей место для отдыха.
Тише едешь — по дороге отдохнешь.
Сделал дело — отдыхай смело.
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Правила жизни ленивцев
Ленивцы — удивительные существа, и, признайтесь, нам иногда хочется быть на них похожими: висеть себе на ветвях, неторопливо передвигаться, спать полдня и больше. У этих ребят нет даже естественных врагов в природе — им просто лень воевать с кем бы то ни было.
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