Правила жизни ленивцев

Ленивцы — удивительные существа, и, признайтесь, нам иногда хочется быть на них похожими: висеть себе на ветвях, неторопливо передвигаться, спать полдня и больше. У этих ребят нет даже естественных врагов в природе — им просто лень воевать с кем бы то ни было.



Мы подготовили для вас пост отменной мудрости ленивцев, которую можно опробовать, скажем, в ближайшие выходные.



Семь раз отмерь — и иди отдохни.







Скажи мне, кто твой друг, и оба отдохните.







Ученье — свет, а ты отдохни.







Слово не воробей: вылетит — и отдохни.







Хотел как лучше, а получилось отдохнуть.







Работа не волк, можно и отдохнуть.







Кто старое помянет — пойдет отдыхать.







Не имей сто рублей, а имей место для отдыха.







Тише едешь — по дороге отдохнешь.







Сделал дело — отдыхай смело.







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