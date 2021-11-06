Мультики каменного века и чихуахуа на колёсиках: Какими были детские игрушки в далёком прошлом

Мультики каменного века и чихуахуа на колёсиках: самые старые детские игрушки.

Самые древние «машинки» в мире

Самую старую игрушечную повозку нашли в могиле греческого мальчика.

Игрушка хараппской цивилизации.

Внутрь можно посадить крохотную куклу и прокатить.

Такая кибитка может перевозить и игрушечную посуду.

Звери на колёсиках

Не все уверены, что это были детские игрушки.

Всегда остаётся вероятность, что любая маленькая скульптура связана со священными обрядами.

Маленькая фигурка также могла быть и украшением жилища.

Таких собачек в Мексике нашли несколько.

Выставлен в Лувре.

Дети Древней Греции и Рима обожали лошадок на колёсиках.

Обломки игрушечных лошадок часто находят в раскопках под Новгородом или в Старой Ладоге.

При жизни хозяина лошадка выглядела лучше.

Воинственные игрушки

Средневековый минимализм.

Настоящий меч, даже небольшой, попадал в руки мальчику не сразу.

Игрушечные мечи формой имитировали взрослые. Любовь ко всему старинному появилась намного позже.

Греческие дети играли в битвы на колесницах.

Типичный Древний Египет

Подвижные игрушки были не редкостью в Древнем Египте.

Игрушка из кости.

Тряпичной кукле трудно чем-то удивить.

Мультики доисторической эпохи

Для демонстрации работы учёные изготовили копию одного из вращающихся дисков.

Подвижные игрушки

В кубари играли также в Средневековой Европе и на Руси.

Волчки также использовались для настольных игр, но не в античном мире.

Играли в мячи практически по всему миру.

Погремушки

Один из экспонатов Лувра.

К сожалению, почти всегда погремушки находят в детских могилах.

Довольно затейливая по сравнению с месопотамскими.

Наверное, были очень звонкими.

Погремушка в виде кормящей матери .