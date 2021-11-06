Мультики каменного века и чихуахуа на колёсиках: Какими были детские игрушки в далёком прошлом

Мультики каменного века и чихуахуа на колёсиках: самые старые детские игрушки.
До XX века практически все детские игрушки изготавливались из недолговечных материалов. Современным историкам приходится в основном догадываться, как играли дети, глядя на рисунки, анализируя упоминания в текстах или исходя из здравого смысла и условий жизни людей прошлого. Но всё же некоторые очень, очень старинные игрушки можно увидеть в музеях: их нашли археологи.
Самые древние «машинки» в мире
Как только появились повозки, дети стали в них играть. А самые добрые из родителей — дарить красивые, долговечные маленькие колесницы, которые можно катать по полу, сколько душе угодно. Самая старая игрушечная повозка найдена в греческом захоронении на территории Турции, ей около пяти тысяч лет. Она сделана из терракоты и украшена узорами. К сожалению, её положили в могилу ребёнку вместе с другими терракотовыми игрушками: фигурками животных и людей.
Самую старую игрушечную повозку нашли в могиле греческого мальчика.
На раскопках хараппской цивилизации в Индии нашли игрушечную повозку, запряжённую быками, с извозчиком на козлах и местом для любого игрушечного груза. Ей около двух тысяч лет. В Индии археологи находили и другие игрушки-тележки.
Игрушка хараппской цивилизации.
А сирийской повозке и лошадке к ней — таких игрушек в Сирии найдено много — около двух тысяч лет.
Внутрь можно посадить крохотную куклу и прокатить.
Такая кибитка может перевозить и игрушечную посуду.
Звери на колёсиках
Заставлять игрушечных зверей «бегать» или «следовать за хозяином» всегда было проще всего, поставив их на колёса. Неудивительно, что животных на колёсиках находят в разных частях света постоянно.
Льве, ежу и быку-зебу из Ирана больше трёх тысяч лет.
Не все уверены, что это были детские игрушки.
Всегда остаётся вероятность, что любая маленькая скульптура связана со священными обрядами.
Маленькая фигурка также могла быть и украшением жилища.
Вот эта чихуахуа на колёсиках была изготовлена до прихода европейцев. Говоря точнее, ей больше трёх тысяч лет. Она очень удивила археологов, потому что ацтеки не знали повозок и, как считалось, колеса тоже. Возможно, в их сознании колёсики годились только для игрушек или делать большие колёса было кощунственно, потому что колесо похоже на солнце, а солнцу поклонялись. Эта собачка тоже терракотовая. Глина долго «заменяла» пластик в производстве игрушек: она была относительно дёшева и позволяла легко и быстро придавать изделию любую форму.
Таких собачек в Мексике нашли несколько.
Древнеримский бык.
Выставлен в Лувре.
Этому греческому коню чуть меньше трёх тысяч лет.
Дети Древней Греции и Рима обожали лошадок на колёсиках.
На Руси тоже малые ребята играли с лошадками. Резной скакун двенадцатого века.
Обломки игрушечных лошадок часто находят в раскопках под Новгородом или в Старой Ладоге.
Самая старая подвижная лошадка не на колёсиках, а на полозьях — чтобы качаться. Изготовлена в семнадцатом веке, возможно, принадлежала в детстве английскому королю Карлу I.
При жизни хозяина лошадка выглядела лучше.
Воинственные игрушки
Этот бронзовый рыцарь из-за манеры исполнения кажется очень древним, но на самом деле ему шестьсот или семьсот лет. Нашли его в Германии.
Средневековый минимализм.
Игрушечному мечу из римской крепости в Британии от полутора до двух тысяч лет. Он, конечно, деревянный.
Настоящий меч, даже небольшой, попадал в руки мальчику не сразу.
А этим мечам из Старой Ладоги не больше тысячи двухсот. Они тоже деревянные.
Игрушечные мечи формой имитировали взрослые. Любовь ко всему старинному появилась намного позже.
Лошади верхом на помосте с колёсами выглядят странно только для взрослых. А для детских игрушечных битв — просто то, что надо. Возраст этой греческой игрушки — чуть больше двух тысяч лет.
Греческие дети играли в битвы на колесницах.
Типичный Древний Египет
Игрушки, которые совершают одно и то же движение, мало годятся для каждодневных игр, но поначалу детей забавляют. В Древнем Египте делали, например, вот такого раба-зернотёра. Ему почти три с половиной тысяч лет. Распрямляясь и нагибаясь, он как бы возил камнем, растирая зерно на доску.
Подвижные игрушки были не редкостью в Древнем Египте.
Примерно того же возраста лягушка, которой можно «скармливать» мух — с защёлкивающейся при помощи верёвочки челюстью.
Игрушка из кости.
В Древнем Египте находят и самых древних детских кукол. Все более древние найденные куклы были обрядовыми. Кстати, возможно, куклы для девочек у многих народов не только «работали» игрушками, но и служили оберегами.
Тряпичной кукле трудно чем-то удивить.
Мультики доисторической эпохи
Задолго до изобретения телевидения родители, похоже, усаживали детей смотреть мультики, чтобы малыши вели себя потише. Этот диск, который, если его вращать за ниточки, показывал «бегущую антилопу», найден на одной из стоянок каменного века. Ему больше шестнадцати тысяч лет. И он такой найден не один!
Для демонстрации работы учёные изготовили копию одного из вращающихся дисков.
Похожие диски с отверстиями для верёвочек возрастом около трёх тысяч лет находят и в Израиле, но только изготовлены они из глины. Судя по некоторым признакам, чаще всего их делали сами дети.
Подвижные игрушки
В Лувре выставлен глиняный кубарь из античных Фив. От волчка кубарь отличается тем, что играли с ним при помощи хлыстика из палочки и верёвки. Сначала верёвку закручивали, укладывая в специальные желобки, вокруг игрушки и ставили кубарь на пол. Потом резко дёргали за рукоятку хлыстика так, чтобы кубарь закрутился, пока верёвка сходит с него. Но на этом игра не останавливалась: ребёнок заставлял кубарь крутиться дальше, ловко подстёгивая его хлыстиком.
В кубари играли также в Средневековой Европе и на Руси.
Более простой в обращении волчок в античном мире тоже знали. Игрушка из погибших Помпей.
Волчки также использовались для настольных игр, но не в античном мире.
Мячи шили из ткани или кожи уже в Древнем Египте. Но они были очень тяжёлыми, ведь их набивали подручным материалом. До лёгких резиновых мячей было ещё очень далеко.
Играли в мячи практически по всему миру.
Погремушки
Погремушки одновременно развлекали детей и отгоняли шумом злых духов. Эта древнеримская погремушка изображает малыша, катающегося верхом на свинье. Внутри катается глиняный шарик, издавая звон о глиняные же стенки.
Один из экспонатов Лувра.
Месопотамские погремушки возрастом в четыре тысячи лет были устроены точно так же, только вместо одного шарика укладывалось несколько.
К сожалению, почти всегда погремушки находят в детских могилах.
Древнеегипетская погремушка в форме рыбы на пару веков помладше. Она также выполняла функцию амулета — именно из-за формы. Рыба была символом рождающейся жизни.
Довольно затейливая по сравнению с месопотамскими.
Бронзовые погремушки из Ирана возрастом около трёх тысяч лет.
Наверное, были очень звонкими.
Этой мексиканской погремушке три или четыре тысячи лет. Кстати, возможно, не все найденные погремушки давали в руки детям или, если давали, то только при исполнении религиозных обрядов. Никто не знает точно.
Погремушка в виде кормящей матери.
Текст: Лилит Мазикина
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