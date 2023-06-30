17 потрясающих снимков, доказывающих, что чудеса рядом

Потрясающие снимки настоящих чудес.
В мире так много чудес: закат солнца, любовь с первого взгляда, рождение ребенка. Но есть и такие удивительные вещи, к которым мы не привыкли. И в нашем обзоре 17 реальных фотографий, глядя на которые, понимаешь, что чудеса есть.
1. Сложный механизм
Внутренний механизм часов, созданных Патеком Филиппом.
2. Игры солнца
Солнечное затмение, которое происходит в последние минуты заката.
3. Сверхточные формы
Идеально ровные кубические кристаллы, которые сделала сама природа.
4. Стеклянная лава
Расплавленное стекло после пожара.
5. Тандем
Черепаха, плывущая на спине у медузы.
6. Коренные и молочные зубы
Так выглядит детский череп до смены зубов.
7. Старая шкура
Старая кожа ящерицы, которую она скинула одним движением.
8. Ювелирная работа
Яичная скорлупа, в которой высверлено более 20000 отверстий, соединенных в восхитительный узор.
9. Оригинальная конструкция
Необычный дизайн моста в виде старого вагона.
10. Обломок метеорита
Тлеющий осколок метеорита Фукан.
11. Обман зрения
Искусная резьба по дереву.
12. Рисунки природы
Узор на траве после удара молнии.
13. Мерзлая вода
Удивительные рисунки на замерзшей реке.
14. Небесные цветы
Снимок салютов с измененным фокусом объектива.
15. Ковровая дорожка
Машина для укладки тротуарной плитки.
16. Песчаные дюны
Извилистое-ограждение в песчаных дюнах Альгодон в Южной Калифорнии.
17. Чудное облако
Облако, похожее на инопланетный корабль.
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