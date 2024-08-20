Сквозь слезы и на зависть другим: непростая судьба самой известной и высокооплачиваемой гейши

Минэко Ивасаки - самая знаменитая и высокооплачиваемая гейша.
Многие ошибочно ставят знак равенства между понятиями «гейша» и «проститутка». Однако это не так. Слово «гейша» переводится как «человек искусства». В понимании японцев гейша сравнима с идеальной женщиной, которая умеет петь, танцевать, поддерживать интересную беседу, быть гостеприимной хозяйкой. Самой известной и высокооплачиваемой гейшей стала Минэко Ивасаки, чья биография легла в основу книги, ставшей бестселлером.
До XVIII века гейшами в Японии были только мужчины. | Фото: allday.com.
До XVIII века гейшами могли быть только мужчины, т.к. женщины не допускались к участию в общественной жизни. Мужчины-гейши развлекали других танцами или играми с выпивкой. После 1700-х годов в Японии стали появляться гейши-женщины. Постепенно они стали составлять серьезную конкуренцию проституткам, т. к. предлагали более широкий спектр услуг. Спустя некоторое время правительство ввело четкий регламент, относительно сексуальной жизни гейш, их манеры одеваться и условий работы.
Минэко Ивасаки - японская гейша 1960-70-х. | Фото: allday.com.
Чем популярнее становилась деятельность гейш, тем чаще жители деревень продавали своих дочерей на обучение этой профессии. Девочки должны были 6 лет жить в специальном месте (окия). Их обучали танцам, музыке, хитростям ведения чайной церемонии. Не все девочки выдерживали жесткий график и становились гейшами.
Во время Второй мировой войны ремесло гейш было запрещено. Только к 1950-м их деятельность стала возрождаться. Самой известной и самой высокооплачиваемой гейшей стала Минэко Ивасаки.
Минэко Ивасаки - известная гейша.
Родители продали Минэко, когда ей было всего пять лет. Более того. Владелица окия, мадам Ойма, официально удочерила девочку, сделав ее своей наследницей. В 15 лет Минэко стала ученицей (майко), а в 21 год она была самой известной гейшей в Японии. Минэко Ивасаки приглашали развлекать высочайших особ, среди которых были королева Елизавета II и принц Чарльз. Ее заработок составлял до 500 000 долларов в год.
Имея такие доходы, гейша решила жить вне окия. Она сняла для себя роскошные апартаменты, но вскоре поняла, что совершенно не приспособлена к быту. Минэко даже не знала, как включается газовая плита. Через год она переехала обратно в окия.
Японские гейши. | Фото: allday.com.
Но за свою популярность Минэко расплачивалась завистью других гейш. Случалось так, что ей в кимоно втыкали множество иголок, девушку избивали палками на улице. Только когда Минэко стала брать других гейш с собой на банкеты, нападки с их стороны прекратились. Сама же гейша спала всего по три часа в сутки и работала без выходных. Это не могло не сказаться на состоянии ее здоровья. На пике своей популярности (всего в 29 лет), не имея возможности выйти за рамки регламентированного поведения гейши, Минэко Ивасаки решает закончить свою карьеру.
Обложка книги Артура Голдена «Мемуары гейши». | Фото: allday.com.
История жизни Минэко Ивасаки легла в основу произведения Артура Голдена «Мемуары гейши». Книга была опубликована в 1997 и сразу же стала мировым бестселлером. Перед написанием книги Минэко Ивасаки согласилась дать интервью автору при условии, что ее имя не будет нигде упомянуто. Но Артур Голден разместил ее имя в разделе благодарностей. После того, как «Мемуары гейши» были переведены на японский, Минэко стали приходить угрозы за нарушение правила молчания. Женщина подала подала в суд иск против Голдена за искажения фактов ее жизни, автор выплатил всю запрошенную сумму.
Минэко Ивасаки - бывшая самая высокооплачиваемая гейша Японии. | Фото: fb.ru.
Минэко Ивасаки решила сама выпустить книгу, рассказав в ней о своей реальной биографии. «Настоящие мемуары гейши» имели не меньший успех, нежели издание Артура Голдена.
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