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Дети - это целый мир: волшебные фотографии о самой прекрасной поре


Рогатка. Автор: Adrian Sommeling.

Рогатка. Автор: Adrian Sommeling.

 

Творчество Адриана Соммелинга (Adriаn Sommeling) пестрит разнообразием невероятно ярких сюжетов и образов, глядя на которые невольно улыбаешься, чувствуя себя ребёнком, готовым бросить все свои занятия и отправиться покорять неизведанные просторы столь огромного мира, полного тайн, загадок и волшебства…

Эх, прокачусь я с ветерком! Автор: Adrian Sommeling.

Эх, прокачусь я с ветерком! Автор: Adrian Sommeling.

 
Обладатели супер силы. Автор: Adrian Sommeling.

Обладатели супер силы. Автор: Adrian Sommeling.

 
Отражение. Автор: Adrian Sommeling.

Отражение. Автор: Adrian Sommeling.

 
Маленькие проказники. Автор: Adrian Sommeling.

Маленькие проказники. Автор: Adrian Sommeling.

 
Мама, смотри! Автор: Adrian Sommeling.

Мама, смотри! Автор: Adrian Sommeling.

 
Гиганты на улицах Дубая. Автор: Adrian Sommeling.

Гиганты на улицах Дубая. Автор: Adrian Sommeling.

 

Несмотря на то, что практически все работы Адриана не обходятся без Photoshop, они невероятно динамичные и живые, в них чувствуется вся мощь драйва и взрывного настроения, которые так и льются нескончаемым потоком энергии, наполняющей всё вокруг позитивом и смехом. Таким образом, автор данной серии снимков говорит о том, что мир фотографии полон сюрпризов и безграничных возможностей. Это огромное поле для деятельности, благодаря которому можно воплотить в реальность любую идею.
Страшные истории. Автор: Adrian Sommeling.

Страшные истории. Автор: Adrian Sommeling.

 
Пиноккио. Автор: Adrian Sommeling.

Пиноккио. Автор: Adrian Sommeling.

 
Хулиганы. Автор: Adrian Sommeling.

Хулиганы. Автор: Adrian Sommeling.

 
Маугли. Автор: Adrian Sommeling.

Маугли. Автор: Adrian Sommeling.

 
Надвигающийся ураган. Автор: Adrian Sommeling.

Надвигающийся ураган. Автор: Adrian Sommeling.

 
Маленький художник. Автор: Adrian Sommeling.

Маленький художник. Автор: Adrian Sommeling.

 

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Дети - это целый мир: волшебные фотографии о самой прекрасной поре

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Дети - это целый мир: волшебные фотографии о самой прекрасной пореПодписаться на мой Instagram
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