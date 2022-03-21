Дети - это целый мир: волшебные фотографии о самой прекрасной поре

Рогатка. Автор: Adrian Sommeling.
Творчество Адриана Соммелинга (Adriаn Sommeling) пестрит разнообразием невероятно ярких сюжетов и образов, глядя на которые невольно улыбаешься, чувствуя себя ребёнком, готовым бросить все свои занятия и отправиться покорять неизведанные просторы столь огромного мира, полного тайн, загадок и волшебства…
Эх, прокачусь я с ветерком! Автор: Adrian Sommeling.
Обладатели супер силы. Автор: Adrian Sommeling.
Отражение. Автор: Adrian Sommeling.
Маленькие проказники. Автор: Adrian Sommeling.
Мама, смотри! Автор: Adrian Sommeling.
Гиганты на улицах Дубая. Автор: Adrian Sommeling.
Несмотря на то, что практически все работы Адриана не обходятся без Photoshop, они невероятно динамичные и живые, в них чувствуется вся мощь драйва и взрывного настроения, которые так и льются нескончаемым потоком энергии, наполняющей всё вокруг позитивом и смехом. Таким образом, автор данной серии снимков говорит о том, что мир фотографии полон сюрпризов и безграничных возможностей. Это огромное поле для деятельности, благодаря которому можно воплотить в реальность любую идею.
Страшные истории. Автор: Adrian Sommeling.
Пиноккио. Автор: Adrian Sommeling.
Хулиганы. Автор: Adrian Sommeling.
Маугли. Автор: Adrian Sommeling.
Надвигающийся ураган. Автор: Adrian Sommeling.
Маленький художник. Автор: Adrian Sommeling.
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