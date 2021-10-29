Двойник императора: кто на самом деле доживал свой век на острове Святой Елены

Даже спустя два века после окончания Отечественной войны 1812 года сплетни о судьбе Наполеона Бонапарта не утихают. Известно, что во времена своего правления император искал по все стране людей, похожих на него. Сторонники мистификаций склонны верить, что на острове Святой Елене доживал свой век вовсе не Наполеон, а его двойник.











Наполеон Бонапарт после отречения во дворце Фонтенбло. Деларош (1845). Фрагмент.



Считается, что за время правления Наполеона было найдено 4 человека, похожего на него. У каждого из них судьба сложилась по-своему: один упал с лошади и покалечился, второй оказался не в своем уме, третий, исполняя обязанности «замены» императора, был убит, а судьба четвертого оказалась более занимательной.



Франсуа-Эжен Робо был капралом. После окончания войны он отправился домой в деревню Балейкур. Спокойная жизнь длилась до тех пор, пока в 1818 году к порогу дома Робо не подъехала карета. Дорогое убранство сразу же бросилось в глаза жителям. Спустя несколько дней Франсуа-Эжен и его сестра исчезли. Позже сестра Робо была найдена в городе Нанте. Она жила в достатке, а на вопрос: откуда у нее деньги, отвечала, мол, брат дал.







Наполеон на острове Святой Елены. Бенджамин Роберт Хэйдон.



Эти события позволили историкам и исследователям строить теорию побега Наполеона с острова Святой Елены. Прямых доказательств подтверждения этой теории нет, но зато косвенных – хоть отбавляй.

После вышеприведенных событий Наполеон в ссылке вдруг стал забывать очевидные факты своей биографии. Он путал даты, имена, почерк его стал другим, сам мужчина очень поправился, стал неуклюжим. Официально все это списали на неблагоприятные условия на острове и подавленное психологическое состояние опального императора. К тому же, в период с 1817-1818 гг. остров Св. Елены один за другим покинули приближенные императора.Наполеон Бонапарт.В то же время в итальянском городе Вероне появился некий господин Ревар. Этот француз открыл магазин со своим компаньоном Петруччи. Ревар совершенно не интересовался торговлей, и когда очередное начинание приносило убыток , то мужчина просто махал рукой. Кстати, многие заметили сходство торговца с наполеоновскими портретами, за что ему дали прозвище «Император». На такие высказывания мужчина реагировал просто улыбкой.Наполеон Бонапарт в лавровом венце.Спустя несколько лет Ревар вдруг исчез. Это произошло после того, как в дверь магазина постучался посыльный. Человек, похожий на императора, спешно засобирался, сообщив компаньону, что ему нужно срочно уехать. Перед отъездом Ревар вручил Петруччи конверт. Если он не вернется через три месяца, то компаньон обязан отнести письмо по месту назначения: к королю Франции. Через 30 лет после того случая, Петруччи и при свидетелях заявил, что человек, известный под именем Ревара, являлся самим Наполеоном Бонапартом. Это свидетельство было тщательно запротоколировано . Посмертная маска Наполеона (1821).С этим поспешным исчезновением можно связать происшествие в Шенбруннском замке 4 сентября 1823 года. Там умирал от скарлатины сын Наполеона. Дежуривший часовой застрелил некоего мужчину, пытавшегося перебраться через изгородь. После того, как тело было осмотрено властями, замок тут же был оцеплен . В свою очередь бывшая императрица Мария-Луиза приказала похоронить неизвестного застреленного на территории замка. Этот факт историки часто используют в подтверждение теории подмены Наполеона.Наполеон на острове Святой Елены.В церковной книге деревни Балейкур можно обнаружить запись, касавшуюся вероятного двойника Наполеона: «Франсуа-Эжен Робо родился в 1771 году. Умер на острове Святой Елены» . Дата смерти стерта, а место явно недвусмысленно наталкивает на определенные мысли.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)