Концепт тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм

Концептуальный проект тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм острова Исигаки (Not A Hotel Ishigaki, Япония).

Во время реализации проекта разработчики придерживались главной идеи дизайна Not A Hotel Ishigaki – размытие границ между внутренним и внешним миром (концепт разработанный Sou Fujimoto Architects). | Фото: globaldesignnews.com.







На крыше, щедро покрытой растительностью, планируют установить не только окна, но и организовать дополнительную зону отдыха у водоема (концепт Not A Hotel Ishigaki). | Фото: designboom.com.

Из гостиной есть выход на террасу с видом на Тихоокеанское побережье (концепт Not A Hotel Ishigaki). | Фото: designboom.com.

Панорамный бассейн сливается с линией горизонта бескрайной водной глади Тихого океана (концепт Not A Hotel Ishigaki). | Фото: globaldesignnews.com.

Руководство планирует строительство не только одиночных вилл, но и целых гостиничных комплексов , спрятанных в живописном ландшафте (концепт, разработанный Sou Fujimoto Architects). | Фото: freedownloadcad.com.