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«Дамы полусвета» в разных странах мира

Испокон веков сложилось, что богатые аристократы и прочие представители знати не отказывали себе в удовольствии провести время с красивой и соблазнительной девушкой. На Западе или Востоке – разница была невелика. Вот только в Европе они назывались куртизанки, в Китае – чансань, а в гаремах султанов – одалиски.





Чансань




Если обратить свое внимание к Поднебесной, то там женщин, близких по роду занятий к европейским куртизанкам, называли чансань. В их задачи входило развлечение мужчин песнями, танцами, разговорами. Этому ремеслу чансань обучались с детства.

Они сами решали вступать в половую связь с мужчинами или нет. Чаще всего происходило так, что чансань становились содержанками богатых холостяков. Нередкими были случаи, что девушки выходили замуж за своих покровителей.

Одалиска




Одалисками назывались те женщины, которые находились в гареме султана. Все они хотели оказаться в покоях господина, но для большинства из них это так и оставалось недостижимой мечтой.

Те, кому не повезло, были служанками в гареме. Они исполняли все приказы жен султана. Помимо этого, одалиски не бросали обучение танцам, пению, стихосложению, рукоделию, ведь в любой момент повелитель мог призвать их к себе.

Куртизанка




Кора Перл – английская куртизанка, дама парижского полусвета.

Расцвет куртизанок в Европе пришелся на конец XVIII-середину XIX вв. «Дамы полусвета» делились на две категории: низшие куртизанки (cortigiane di lume) и честные куртизанки (cortigiane oneste). Если первые были сравнимы с проститутками с улицы, то вторые стояли на несколько ступеней выше. Такие дамочки специально обучались музыке, танцам, хорошим манерам, правильной речи, чтобы состоятельным аристократам было с ними нескучно.

Чем моложе и хитрее была куртизанка, тем выше становились ее шансы заполучить себе покровителя. Бывало и так, что из-за куртизанок отрекались от престола короли.

Пилегеш




Встреча Авраама и Агарь.

В еврейской традиции под обозначением пилегеш понималась женщина-наложница, которая находилась в доме, если жена была не в состоянии зачать ребенка. Даже если пилегеш рожала ребенка, она все равно оставалась в статусе прислуги, но не рабыни.

Подобный случай даже зафиксирован в библейских текстах. Например, персонаж Сарра и Авраам. Сарра не могла родить ребенка, поэтому добровольно отправила к мужу служанку Агарь, чтобы та родила ему сына.

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