«Дамы полусвета» в разных странах мира

Испокон веков сложилось, что богатые аристократы и прочие представители знати не отказывали себе в удовольствии провести время с красивой и соблазнительной девушкой. На Западе или Востоке – разница была невелика. Вот только в Европе они назывались куртизанки, в Китае – чансань, а в гаремах султанов – одалиски.

Чансань

Одалиска

Куртизанка

Пилегеш