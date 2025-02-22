«Дамы полусвета» в разных странах мира

Испокон веков сложилось, что богатые аристократы и прочие представители знати не отказывали себе в удовольствии провести время с красивой и соблазнительной девушкой. На Западе или Востоке – разница была невелика. Вот только в Европе они назывались куртизанки, в Китае – чансань, а в гаремах султанов – одалиски.
Чансань
Если обратить свое внимание к Поднебесной, то там женщин, близких по роду занятий к европейским куртизанкам, называли чансань. В их задачи входило развлечение мужчин песнями, танцами, разговорами. Этому ремеслу чансань обучались с детства.
Они сами решали вступать в половую связь с мужчинами или нет. Чаще всего происходило так, что чансань становились содержанками богатых холостяков. Нередкими были случаи, что девушки выходили замуж за своих покровителей.
Одалиска
Одалисками назывались те женщины, которые находились в гареме султана. Все они хотели оказаться в покоях господина, но для большинства из них это так и оставалось недостижимой мечтой.
Те, кому не повезло, были служанками в гареме. Они исполняли все приказы жен султана. Помимо этого, одалиски не бросали обучение танцам, пению, стихосложению, рукоделию, ведь в любой момент повелитель мог призвать их к себе.
Куртизанка
Кора Перл – английская куртизанка, дама парижского полусвета.
Расцвет куртизанок в Европе пришелся на конец XVIII-середину XIX вв. «Дамы полусвета» делились на две категории: низшие куртизанки (cortigiane di lume) и честные куртизанки (cortigiane oneste). Если первые были сравнимы с проститутками с улицы, то вторые стояли на несколько ступеней выше. Такие дамочки специально обучались музыке, танцам, хорошим манерам, правильной речи, чтобы состоятельным аристократам было с ними нескучно.
Чем моложе и хитрее была куртизанка, тем выше становились ее шансы заполучить себе покровителя. Бывало и так, что из-за куртизанок отрекались от престола короли.
Пилегеш
Встреча Авраама и Агарь.
В еврейской традиции под обозначением пилегеш понималась женщина-наложница, которая находилась в доме, если жена была не в состоянии зачать ребенка. Даже если пилегеш рожала ребенка, она все равно оставалась в статусе прислуги, но не рабыни.
Подобный случай даже зафиксирован в библейских текстах. Например, персонаж Сарра и Авраам. Сарра не могла родить ребенка, поэтому добровольно отправила к мужу служанку Агарь, чтобы та родила ему сына.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии