10 волшебных свойств воды с лимоном и медом натощак

Когда вы просыпаетесь утром, о каком напитке вы думаете в первую очередь? Если это кофе, вам стоит пересмотреть свою привычку.
Вместо этого выпейте стакан воды с лимоном и медом, и вы получите неоценимую пользу для организма, который скажет вам «Спасибо».
Человек может прожить в среднем три недели без еды, и только 3 дня без воды. Мы все знаем о том, как важно пить воду. Это не только помогает регулировать температуру тела, но очищает организм, улучшает обмен веществ и способствует похудению.
Лимон содержит лимонную кислоту и богат витамином С — антиоксидантом, который борется с вредными свободными радикалами и уменьшает воспаление.
С другой стороны мед обладает антибактериальными, антисептическими и некоторыми антиоксидантнымисвойствами.
Сочетание всех этих продуктов оказывает поистине волшебный эффект
Рецепт воды с лимоном и медом
Воду с лимоном и медом можно пить когда угодно, но лучше всего это делать натощак утром, так как это:
Снабжает вас необходимой жидкостью после сна.
Помогает пищеварительной системе и подготавливает ее к приему пищи.
Наполняет ваш организм витаминами, защищая вас от инфекций и бактерий.
Запускает работу печени.
Улучшает работу мозга на весь день.
Способствует кишечной перистальтике.
Рецепт воды с лимоном и медом:
1 стакан теплой (но не горячей) воды
Сок половинки лимона
1 чайная ложка меда
Добавьте в теплую воду сок половинки лимона и ложку меда и перемешайте. Пейте натощак.
Вода с лимоном и медом натощак
Вот, удивительные вещи, которые произойдут с вашим телом, когда вы начнете пить воду с лимоном и медом натощак.
1. Сжигает жиры.
Эффект похудения от воды с лимоном и медом является одной из главных причин популярности этого напитка. Лимонный сок усиливает функцию выделения в организме, улучшая движение крови и лимфы.
Наряду с мочегонным эффектом это удаляет токсины из организма. Накапливание токсинов является одной из главных причин ожирения, так как наше тело выводит их из кровяного русла и задерживает в жировых тканях.
Теплая вода с лимоном и медом усиливает обмен веществ. Когда вы выпиваете ее натощак, это настраивает ваш организм на сжигание жиров с самого утра.
2. Способствует пищеварению.
Один из самых заметных эффектов воды с лимоном и медом является улучшение пищеварения. Напиток усиливает выработку желудочного сока и желчеотделение. Это способствует расщеплению пищи и усвоению питательных веществ.
Непереваренная масса остается в пищеварительном тракте, что часто вызывает вздутие из-за воздействия кишечных бактерий, которые пытаются его переварить. Быстрое выведение этих веществ из организма важно для поддержания здоровья пищеварения.
3. Обладает мочегонным свойством.
Накапливание жидкости в тканях является воспалительной реакцией нашего тела на травмы. Отечность ног или лица часто являются симптомами задержки воды в организме. Избыток воды дает нагрузку на сердце и повышает артериальное давление. Вода с лимоном и медом помогает вывести излишек воды и уменьшить отеки и гипертонию.
4. Очищает кожу от прыщей.
Пить воду с лимоном и медом натощак – это лучшее, что вы можете сделать для своей кожи. Вы заметите, как ваша кожа становится чище примерно через 2-3 недели регулярного потребления этого напитка. Некоторые люди используют лимонный сок для лечения угревой сыпи, но такое средство подойдет не всем, так как оно может раздражать и обжигать чувствительную кожу.
Лимонный сок помогает убрать излишки кожного сала с кожи, а лимонная кислота обладает отшелушивающими свойствами, удаляя мертвые клетки и накопившуюся грязь, которая забивает сальные железы.
Антиоксиданты в лимоне и меде, обладающие антибактериальными свойствами, также способствуют очищению кожу.
5. Повышает иммунитет.
Вода с лимоном и медом может защитить вас от сезонной простуды и аллергий. Вы заметите, что гораздо реже болеете простудными заболеваниями и быстрее выздоравливаете, если будете пить этот напиток каждый день.
Лечение медом также может помочь в борьбе с аллергией на пыльцу. Мед обычно содержит незначительное количество пыльцы, и постепенное введение его в организм может помочь уменьшить вашу восприимчивость к ней.
6. Лечит воспалительные заболевания горла.
Если у вас болит горло, теплое питье с лимоном и медом дает практически мгновенное облегчение. Перекись, содержащаяся в меде, действует, как дезинфицирующее средство. Именно по этой причине мед иногда наносят на раны и ожоги. Вода с лимоном и медом может уменьшить воспаление и боль в горле.
7. Уменьшает кашель и заложенность в груди.
Леденцы с медом и лимоном часто используют при кашле, но ничто не сравнится со свежеприготовленным напитком с медом и лимоном. Мед в практике аюрведы использовался для решения проблемы излишнего выделения слизи. Мед уменьшает производство мокроты, а лимон ее разжижает. Вместе они эффективно уменьшают заложенность в дыхательных путях и приносят облегчение.
8. Облегчает запор.
Регулярное потребление теплой воды с лимоном и медом с утра способствует регуляции стула. Теплая вода помогает перемещать содержимое желудка а лимон облегчать секрецию, включая выделение слизи со стенок кишечника. Благодаря этому опорожнение происходит легче, это уменьшает вздутие и газообразование, которые сопровождают запор.
9. Уменьшает камни в почках.
Мочегонный эффект лимонного сока и противомикробные свойства меда вместе обеспечивают выведение нежелательных веществ и бактерий из почек, мочевого пузыря и мочеполовой системы.
Чрезмерно кислая среда и концентрированная моча являются одними из распространенных причин появления камней в почках и ощущения жжения во время мочеиспускания.
Цитрат натрия и цитрат калия часто используют в лечении этих расстройств.
Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая превращается в цитрат натрия в организме. По этой причине потребление лимонной воды оказывает ощелачивающее воздействие.
10. Очищает печень.
Знаете ли вы, почему во многих диетах по очищению организма лимон играет такую важную роль? Лимон богат витамином С – антиоксидантом, который помогает в производстве глутаниона. Этот антиоксидант помогает нейтрализовать токсины и способствует очищению печени.
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