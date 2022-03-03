10 волшебных свойств воды с лимоном и медом натощак

Когда вы просыпаетесь утром, о каком напитке вы думаете в первую очередь? Если это кофе, вам стоит пересмотреть свою привычку.

Вместо этого выпейте стакан воды с лимоном и медом, и вы получите неоценимую пользу для организма, который скажет вам «Спасибо».

Человек может прожить в среднем три недели без еды, и только 3 дня без воды. Мы все знаем о том, как важно пить воду. Это не только помогает регулировать температуру тела, но очищает организм, улучшает обмен веществ и способствует похудению.

Лимон содержит лимонную кислоту и богат витамином С — антиоксидантом, который борется с вредными свободными радикалами и уменьшает воспаление.

С другой стороны мед обладает антибактериальными, антисептическими и некоторыми антиоксидантнымисвойствами.

Сочетание всех этих продуктов оказывает поистине волшебный эффект

Рецепт воды с лимоном и медом

Воду с лимоном и медом можно пить когда угодно, но лучше всего это делать натощак утром, так как это:

Снабжает вас необходимой жидкостью после сна.

Помогает пищеварительной системе и подготавливает ее к приему пищи.

Наполняет ваш организм витаминами, защищая вас от инфекций и бактерий.

Запускает работу печени.

Улучшает работу мозга на весь день.

Способствует кишечной перистальтике.

Рецепт воды с лимоном и медом:

1 стакан теплой (но не горячей) воды

Сок половинки лимона

1 чайная ложка меда

Добавьте в теплую воду сок половинки лимона и ложку меда и перемешайте. Пейте натощак.

Вода с лимоном и медом натощак

Вот, удивительные вещи, которые произойдут с вашим телом, когда вы начнете пить воду с лимоном и медом натощак.

1. Сжигает жиры.

Эффект похудения от воды с лимоном и медом является одной из главных причин популярности этого напитка. Лимонный сок усиливает функцию выделения в организме, улучшая движение крови и лимфы.

Наряду с мочегонным эффектом это удаляет токсины из организма. Накапливание токсинов является одной из главных причин ожирения, так как наше тело выводит их из кровяного русла и задерживает в жировых тканях.

Теплая вода с лимоном и медом усиливает обмен веществ. Когда вы выпиваете ее натощак, это настраивает ваш организм на сжигание жиров с самого утра.

2. Способствует пищеварению.

Один из самых заметных эффектов воды с лимоном и медом является улучшение пищеварения. Напиток усиливает выработку желудочного сока и желчеотделение. Это способствует расщеплению пищи и усвоению питательных веществ.

Непереваренная масса остается в пищеварительном тракте, что часто вызывает вздутие из-за воздействия кишечных бактерий, которые пытаются его переварить. Быстрое выведение этих веществ из организма важно для поддержания здоровья пищеварения.

3. Обладает мочегонным свойством.

Накапливание жидкости в тканях является воспалительной реакцией нашего тела на травмы. Отечность ног или лица часто являются симптомами задержки воды в организме. Избыток воды дает нагрузку на сердце и повышает артериальное давление. Вода с лимоном и медом помогает вывести излишек воды и уменьшить отеки и гипертонию.

4. Очищает кожу от прыщей.

Пить воду с лимоном и медом натощак – это лучшее, что вы можете сделать для своей кожи. Вы заметите, как ваша кожа становится чище примерно через 2-3 недели регулярного потребления этого напитка. Некоторые люди используют лимонный сок для лечения угревой сыпи, но такое средство подойдет не всем, так как оно может раздражать и обжигать чувствительную кожу.

Лимонный сок помогает убрать излишки кожного сала с кожи, а лимонная кислота обладает отшелушивающими свойствами, удаляя мертвые клетки и накопившуюся грязь, которая забивает сальные железы.

Антиоксиданты в лимоне и меде, обладающие антибактериальными свойствами, также способствуют очищению кожу.

5. Повышает иммунитет.

Вода с лимоном и медом может защитить вас от сезонной простуды и аллергий. Вы заметите, что гораздо реже болеете простудными заболеваниями и быстрее выздоравливаете, если будете пить этот напиток каждый день.

Лечение медом также может помочь в борьбе с аллергией на пыльцу. Мед обычно содержит незначительное количество пыльцы, и постепенное введение его в организм может помочь уменьшить вашу восприимчивость к ней.

6. Лечит воспалительные заболевания горла.

Если у вас болит горло, теплое питье с лимоном и медом дает практически мгновенное облегчение. Перекись, содержащаяся в меде, действует, как дезинфицирующее средство. Именно по этой причине мед иногда наносят на раны и ожоги. Вода с лимоном и медом может уменьшить воспаление и боль в горле.

7. Уменьшает кашель и заложенность в груди.

Леденцы с медом и лимоном часто используют при кашле, но ничто не сравнится со свежеприготовленным напитком с медом и лимоном. Мед в практике аюрведы использовался для решения проблемы излишнего выделения слизи. Мед уменьшает производство мокроты, а лимон ее разжижает. Вместе они эффективно уменьшают заложенность в дыхательных путях и приносят облегчение.

8. Облегчает запор.

Регулярное потребление теплой воды с лимоном и медом с утра способствует регуляции стула. Теплая вода помогает перемещать содержимое желудка а лимон облегчать секрецию, включая выделение слизи со стенок кишечника. Благодаря этому опорожнение происходит легче, это уменьшает вздутие и газообразование, которые сопровождают запор.

9. Уменьшает камни в почках.

Мочегонный эффект лимонного сока и противомикробные свойства меда вместе обеспечивают выведение нежелательных веществ и бактерий из почек, мочевого пузыря и мочеполовой системы.

Чрезмерно кислая среда и концентрированная моча являются одними из распространенных причин появления камней в почках и ощущения жжения во время мочеиспускания.

Цитрат натрия и цитрат калия часто используют в лечении этих расстройств.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая превращается в цитрат натрия в организме. По этой причине потребление лимонной воды оказывает ощелачивающее воздействие.

10. Очищает печень.

Знаете ли вы, почему во многих диетах по очищению организма лимон играет такую важную роль? Лимон богат витамином С – антиоксидантом, который помогает в производстве глутаниона. Этот антиоксидант помогает нейтрализовать токсины и способствует очищению печени.

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