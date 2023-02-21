Распространенные ошибки при готовке блюд с яйцами: шеф-повара исправили недочеты

Готовить яйца можно лучше, чем сейчас.

1. Разбивание яиц прямо в миску для смешивания

Даже в самом простом действии всегда могут быть важные правила. /Фото: xn-dtbalmxqcnlo.xn-p1ai

2. Выпечка и приготовление блюд с холодными яйцами

Полезный лайфхак, который поможет улучшить вкус разных блюд. /Фото: s1.eestatic.com

3. Разница температур и трещины

Чтобы сварить яйца целыми, нужно учитывать один важный совет. /Фото: povodu.ru

4. Отсутствие пара при приготовлении яичницы и омлета

Вкус будет лучше, если помимо сковороды использовать крышку. /Фото: realoraiokastro.gr

5. Ошибки при приготовлении яиц Бенедикт

Несколько важных советов помогут сделать красивое и вкусное яйцо. /Фото: img-global.cpcdn.com

6. Воздушные яйца

Красиво, сытно и вкусно. /Фото: i.pinimg.com

7. Идеально сваренные яйца

Варить яйца нужно правильно. /Фото: almalnews.com