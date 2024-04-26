Чем пах Советский Союз, и Зачем Наполеон употреблял «Тройной» одеколон

Первые советские парфюмы появились сразу после революции. Так как с 19 века в России работали старинные французские парфюмерные фабрики, то и новое производство опиралось на этот опыт. Заложенные традиции сохранили достойный уровень качества, и очень быстро на суд гражданам СССР представили легендарные ароматы. Выпуск «Красной Москвы» не прекращался и в Великую Отечественную. Мужественный «Шипр» кружил головы даже самым рассудительным барышням. А универсальный «Тройной» оказался единственным парфюмом, на который у товарища Сталина не было аллергии.
Первые послереволюционные парфюмы
Фабрика Брокара в 19 веке. /Фото: i.pinimg.com
История советской парфюмерии начиналась задолго до смены политического устройства 1917 года. В царской России функционировали несколько парфюмерных фабрик, самые крупные - «Брокар и Ко» и «А. Ролле и Ко». Во главе последней стоял московский коммерсант Э. Бо, который позже подарил миру «Шанель 5». А в период русских парфюмерных открытий он работал над расширением ассортимента, модернизацией существующего производства, закладыванием плантаций для выращивания эфиромасличных культур. «Брокар и Ко» успешно конкурировал с детищем товарища Бо, развившись из мыловарного цеха с тремя работниками в авторитетную парфюмерную фабрику.
Показателем уровня служило право нанесения на продукции особой метки: «Поставщик двора её императорского высочества великой княгини Марии Александровны». С приходом в Россию советских властей фабрики национализировали и переименовали. Выпуск первых парфюмов поручили тресту «Жиркость» с символичным обозначением «ТЭЖЭ». Такая аббревиатура звучала на французский лад, чем приманивала советских женщин. Фабрика Брокара теперь называлась «Новая заря», и планово-директивный принцип управления производством нисколько не помешал поддерживать достойный уровень продукции.
Триумф «Красной Москвы»
Спрос на «Красную Москву» есть и сегодня. /Фото: bruna.com.ua
В расцвет НЭПа, в 1925-м, публике представили роскошную «Красную Москву». Композицию парфюма составляли более пятидесяти компонентов. Нашумевший аромат сопровождали красивые легенды. Первая утверждала, что композицию в 1913 году создал Август Мишель к 300-летнему юбилею Дома Романовых. По другой версии – парфюм с идеологическим именем изготовлен еще раньше – по случаю рождения наследника Алексея в царствование Марии Федоровны. И с приходом Советов Мишель просто воспроизвел свои давние разработки. Но найти истину маловероятно, «августейший» парфюм хранится в архиве «Новой Зари» запечатанным.
Сразу после выпуска стать обладателем «Красной Москвы» можно было лишь по спискам. В очереди за парфюмом стояли первые женщины Союза: кинозвезды, супруги столичных партлидеров, первые ударницы. В 1930-е СССР усилил парфюмерные позиции, заняв третью ступеньку в мире после США с Великобританией. А «Красная Москва» по-прежнему оставалась вне конкуренции.
Выпуск не прекратился даже в Великую Отечественную, хоть предприятие и ориентировалось на производство фронтового мыла. Более того, стоимость «Красной Москвы» к 1942 году взлетела вдвое: с 28 рублей в 1940-м до 57 рублей. А в 1944-м духи встречались в коммерческих спецмагазинах по немыслимой цене в 500 рублей. Высшей точки популярности парфюм достигает в 50-е. Облако «Красной Москвы» охватывало столицу от центра до дальних окраин. Полюбившийся советским женщинам аромат витал в жилых квартирах и госучреждениях. В 1958-м «Красная Москва» доросла до мирового признания – на брюссельской выставке парфюм получил Золотую медаль. И даже к 1970-м, когда советский ассортимент парфюмов перевалил за 120 наименований, «Красная Москва» оставалась неоспоримым лидером продаж.
История «Тройного» и страсть Наполеона
Истории «Тройного» не один век. /Фото: static.auction.ru
Уважающий себя советский мужчина чаще всего пах «Шипром». Этот одеколон был в СССР непременным знаком элегантности и всей парфюмерной советской эпохи. Аристократичный «Шипр» имел удивительно устойчивую базу, благодаря содержанию бергамота, пачули, лабданума и дубового мха. По легенде, именно на такой основе московским коммерсантом-парфюмером Бо созданы духи «Шанель № 5».
«Шипром» освежались большинство клиентов советских мужских парикмахерских залов. Военные после бритья умывались этим одеколоном. «Шипр» появился как минимум 3 века назад и звался «Кельнской водой». Так в 1750 году французы оккупированного Кельна называли дезинфицирующее средство-одеколон, обладавшее приятным запахом. Кельнскому парфюмеру рецепт воды на базе спиртового раствора лаванды, бергамота и розмарина достался от доминиканских монахов. Композицию дополнили лаймом, апельсином и грейпфрутом, а одеколон приобрел небывалую популярность.
Его использовал сам Наполеон, добавляя одеколон в ванны, полоща им горло и даже капая на сахар к чаю. Прусский государь Фридрих II преподнес одеколон в дар русской императрице Екатерине, а спустя некоторое время парфюмерный состав оценил Александр I.
В России «Тройной одеколон» основался с войной 1812 года, достойно выдержав конкуренцию остальных парфюмов. В СССР ему нашли множество применений. Советские гражданки обрабатывали одеколоном порезы и ссадины, старики использовали в суставных компрессах, а отдельно взятые мужчины даже принимали внутрь. «Тройной» был повседневным аромасредством Сталина, потому как использование всех других приводило к аллергическим реакциям.
Культурная парфюмерия
Набор «Черный ларец». /Фото: newauctionstatic.com.ua
В советские 50-е появились первые парфюмерные наборы, упакованные в дорогие коробочки с отделкой и даже шкатулки из камня. Примечательным было то, что тот или иной комплект обязательно приурочивался к культурному событию. Например, набор духов «Балет» и «Фуэте» посвятили успехам танцевального искусства в СССР. А вечерний женский аромат «Пиковая дама» стал подарком парфюмерной фабрики к 150-летию со дня рождения Пушкина. По этому же принципу «Красный мак» символизировал 10-летие Октябрьской революции, а одеколон «В полет» - годовщину гагаринского полета.
«Кармен». /Фото: yandex.ua
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