Древние финикийцы: 10 тайн, над которыми ломают голову современные учёные

Тайны древних финикийцев.
Финикийцы являются одной из наиболее влиятельных и наименее понятных древних цивилизаций. Между 1550 - 300 годами до н.э. они доминировали в Средиземноморье. Они изобрели алфавит, которым люди пользуются до сих пор, и основали первые города в Западной Европе. Но при этом у них никогда не было единого государства, а только независимые города-государства, связанные общей культурой. Первоначально выйдя из современного Ливана и Сирии, финикийцы основали колонии по всему Средиземноморью. Именно они основали Карфаген, который угрожал самому существованию Римской империи.
1. Финикийская кровь
Крышка саркофага.
Финикийская цивилизации давным давно исчезла и была забыта, но генетическое наследие этих древних моряков живет и сегодня. Крис Тайлер Смит из National Geographic проверил ДНК 1330 мужчин в бывших местах финикийских поселений (Сирия, Палестина, Тунис, Кипр и Марокко). Анализ их Y-хромосомы выявил, что по меньшей мере 6 процентов генома современного мужского населения этих мест — финикийские.
2. Изобретатели алфавита
Финикийский алфавит.
Финикийцы разработали основу для современного алфавита в XVI веке до нашей эры. К 3000 г. до н.э., египтяне и шумеры изобрели сложные символические системы письма. Финикийские купцы были вдохновлены этими ранними попытками отображения речи посредством символов и захотели разработать версию письма, которая была бы проще в освоении и использовании. Эти торговцы обнаружили, что слова состоят из небольшого числа повторяющихся звуков, и эти звуки могут быть представлены только 22 символами, расположенными в различных комбинациях.
Хотя финикийский язык содержит гласные звуки, в их системе письма их убрали. Сегодня подобное отсутствие гласных звуков до сих пор можно найти в иврите и арамейском, оба из которых находились под сильным влиянием финикийского алфавита. К VIII веку до н.э. греки переняли финикийскую систему и добавили гласные. Римляне также использовали финикийский алфавит и развили его до практически современной версии латинского алфавита.
3. Жертвоприношения детей
Жертвенник младенцев.
Многое из того, что сегодня известно о финикийцах, на самом деле было почерпнуто из исторических записей их врагов. Одним из наиболее устойчивых фактов, который использовался в антифиникийской пропаганде, было то, что они практиковали жертвоприношения детей. Жозефина Куинн из Оксфорда утверждает, что за этими мрачными мифами действительно скрывается правда. Для того, чтобы снискать божественную милость, финикийцы приносили в жертву младенцев, кремировали их и хоронили их с дарами богам и соответствующими ритуальными надписями на специальных кладбищах.
Жертвы детей на самом деле не были распространенными и использовались только элитой общества из-за высокой стоимости кремации. Археологи обнаружили могилы принесенных в жертву детей вокруг Карфагена в современном Тунисе и других финикийских колоний в Сардинии и Сицилии. В них погребены урны с тщательно сожженными крошечными телами.
4. Финикийский пурпур
Краситель дороже золота.
Пурпур представляет собой краситель, который добывался из моллюсков иглянок. Впервые он появился в финикийском городе Тир. Трудность изготовления красителя, насыщенный оттенок и устойчивость к выцветанию сделал его желанным и дорогим товаром. Финикийцы благодаря пурпуру заработали известность по всему миру и нажили огромное богатство, поскольку этот краситель ценился больше, чем золото идентичного веса. Он стал популярным в Карфагене, откуда он в свою очередь распространился на Рим.
Римляне приняли закон, запрещающий всем, кроме элиты Империи носить одежды пурпурного цвета. В итоге, пурпурная одежда стала считаться признаком власти. Даже для сенаторов было большим успехом получить разрешение на ношение пурпурной полоски на своей тоге. Торговля пурпуром закончилась в 1204 году после разграбления Константинополя.
5. Мореходы
Финикийское судно.
Согласно преданиям, финикийцы достигли Британии, оплыли вокруг южной оконечности Африки и добрались до Нового Света за тысячи лет до Колумба. Британский 52-летний искатель приключений Филип Бил решил выяснить, были ли подобные длительные плавания возможными на древних финикийских судах. Исследователь нанял археологов и судостроителей для проектирования и строительства финикийского 20-метрового 50-тонного судна на основе найденного древнего затонувшего судна в западной части Средиземного моря.
Филип Бил отправился в путешествие с острова Арвад у берегов Сирии. Он прошел через Суэцкий канал в Красное море, проплыл вдоль восточного побережья Африки и обогнул мыс Доброй Надежды. После этого он прошел на корабле вдоль западного побережья Африки, вошел в Гибралтарский пролив и вернулся в Сирию. Шестимесячная экспедиция стоимостью свыше £ 250 000 стерлингов, в ходе которой было пройдено 32 000 километров, доказала, что финикийцы могли бы обплывать Африку за 2000 лет до Бартоломеу Диаша, который сделал это в 1488 году.
6. Редкая европейская ДНК
«Юноша из Бурсы», гаплогруппа U5b2c1.
В 2016 году анализ 2500-летних останков финикийца, найденных в Карфагене, привел к обнаружению редких европейских генов. Названный «Юношей из Бурсы», человек принадлежал к гаплогруппе U5b2c1. Этот генетический маркер присущ людям севера Средиземноморского побережья, вероятно, Пиренейского полуострова. U5b2c1 является одной из самых старых известных европейских гаплогрупп. Сегодня этот редкий генетический маркер можно найти только у 1 процента европейцев.
7. Ливанские сокровища
Бронзовый символ богини Танит.
В 2014 году археологи, проводящие раскопки в южноливанском городе Сидон, сделали одно из самых важных открытий, касающихся финикийских артефактов, за последние полвека. Они раскопали 1,2-метровую статую священника, датируемую VI веком до н.э. Ее украшал бронзовый символ, представляющий финикийскую богиню Танит, форма которого была потрясающе похожа на египетский анкх.
Помимо артефакта, археологи нашли неизвестные ранее подземные камеры, построенные в третьем тысячелетии до нашей эры, и 20 могил, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры. Наряду с артефактами, скрытыми камерами и могилами, исследователи обнаружили 200 килограммов обугленной пшеницы и 160 килограммов фасоли.
8. Иберийская колонизация
Руины храма.
Как гласят предания, финикийцы основали испанский город Кадис в 1100 году до нашей эры. До 2007 года это был всего лишь мифом, но археологи внезапно обнаружили остатки стены и следы храма, датируемые VIII веком до н.э. Они также раскопали финикийскую керамику, сосуды, миски и тарелки. Во время раскопок под Кадисским театром комедии археологи обнаружили два скелета, которые приоткрыли вуаль тайны над сложной историей финикийской колонизации Пиренейского полуострова.
Испанские генетики проанализировали ДНК и обнаружили, что один человек был «чистым» финикийцем и умер около 720 г. до н.э. Другой скелет, погребенный в начале VI века до н.э., имел ДНК, которая распространена в Западной Европе. Это предполагает, что его мать была родом с Иберийского полуострова.
9. Финикийский кулон
Финикийская стеклянная бусина, VI век.
В сентябре 2015 года правительство Канады вернуло древний финикийский кулон в Ливан. Речь идет о крошечном стеклянном кулоне размером не больше ногтя, который канадский пограничный патруль конфисковал у контрабандистов 27 ноября 2006 г. Стеклянная бусина изображает голову бородатого человека. Эксперт из Монреальского музея изобразительных искусств проверил его подлинность и датировал кулон VI веком до нашей эры. Эксперт также подтвердил, что кулон был сделан в современном Ливане.
10. Азорский форпост
Карфагенские храмы на Азорских островах.
Азорские острова расположены в полутора тысячах километров от побережья Западной Европы. Когда португальцы прибыли в это место в XV веке, острова считались нетронутыми человечеством. Тем не менее, археологические доказательства заставляют некоторых ученых считать, что финикийцы достигли архипелага тысячи лет назад.
В 2010 году исследователи из Португальской ассоциации археологических исследований в Нуно Рибейро сообщили об обнаружении загадочной резьбы по камню на острове Терсейра, что предполагает — Азорские острова были заселены за тысячи лет ранее, чем считалось раньше. Они обнаружили несколько структур, датирующихся IV веком до нашей эры, которые сочли остатками карфагенских храмов, построенных в честь финикийской богини Танит.
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