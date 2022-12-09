Полезная и вредная жидкость при обезвоживании

При дегидратации организм буквально высыхает, поэтому необходимо незамедлительно начать лечение, восполнив запасы жидкости. В обычных условиях для этих целей используются различные электролитические напитки и вода.
Если же обезвоживание застигло в диких условиях и, так уж совпало, что под рукой нет живительной влаги, не спеши восстанавливать водный баланс любыми доступными способами, ведь не все они эффективны, некоторые весьма — опасны, а отдельные могут нанести большой вред твоему организму.
Моча
Еще знатный выживальщик Беар Гриллс говорил, что пить мочу можно только в самом крайнем случае. С одной стороны, у тебя выдался как раз такой, с другой — моча это отходы жизнедеятельности нашего организма. Чем меньше воды в организме, тем темнее будет цвет мочи, интенсивность которого определяет пропорция смешивания почками воды с твердыми веществами.
При обезвоживании моча будет становиться только темнее, а концентрация ненужных организму веществ будет только расти. И вводить такой «коктейль» вновь в свое тело уж точно не принесет никакой пользы. Чтобы жидкость не пропадала зря, в условиях жаркого климата ее можно использовать для увлажнения одежды. Так, ты внесешь хоть какой-то вклад в терморегуляцию и уменьшишь потоотделение.
Кровь
В числе прочих напитков кровь крупного рогатого скота пьют некоторые племена Африки. Они смешивают ее с молоком или протыкают животное и потребляют еще теплую кровь. Но несмотря на то, что это жидкость, такой напиток, скорее, служит блюдом для восполнения белка и минеральных веществ, нежели воды. В то же время известно много случаев, когда потерпевшие кораблекрушение выживали в открытом океане, питаясь, например, кровью черепах. Это действительно может спасти жизнь, но при этом можно получить и порцию патогенов, переносимых с кровью.
Кроме того, регулярно восполняя дефицит жидкости кровью можно заработать гемохроматоз — заболевание, при котором в организме накапливается железо. Попробовать все-таки стоит: раз ты решил рассматривать этот вариант восстановления водного баланса, то каким бы ни был высоким риск — в данном случае он оправдан.
Сосать камешек
Этот старый трюк практикуют многие искатели приключений по всему миру. Идея состоит в том, чтобы вызвать выделение слюны, но никакой мифической влаги извне ты при этом не получаешь. Способ эффективен, но для снижения чувства жажды, а не для лечения обезвоживания.
Есть снег
Снег представляет собой замерзшую воду. Однако помимо нее он содержит еще и обездвиженный воздух. Таким образом, чтобы восстановить водные запасы в организме, только для возмещения 1 литра воды придется съесть порядка 10 литров снега, конечно же, чистого. При таких объемах недалеко и до ангины, и переохлаждения организма — согласись, не самая радужная перспектива в твоих обстоятельствах. Для восполнения водных запасов снег подходит лишь в растопленном виде. Разведи костер и заготовь себе воды, а если нет ни дров, ни спичек — можно, к примеру, набить снегом какую-нибудь емкость, прикрыть ее чем-нибудь черным и поставить на солнце.
Есть припасы
Даже водянистые продукты расходуют из твоего организму воду, которая итак в дефиците, чтобы беспрепятственно перемещаться по желудочно-кишечному тракту. Если только есть и не пить, то это приведет к запорам, а при худшем сценарии — к кишечной блокировке. Поэтому вместо того, чтобы есть водянистые продукты, лучше попробуй извлечь из них воду. Вместе с такой жидкостью ты получишь еще и немного витаминов с калориями, которыми ты сможешь насытить организм без лишнего расхода твоих водных запасов.
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