Зачем нужно класть чайный пакетик в обувь? И ещё 8 бытовых лайфхаков

Наверное, у каждой хозяйки есть свои хитрости, которые она активно использует в быту, чтобы облегчить выполнение рутинных дел.







Однако со временем они приедаются, и появляется желание добавить в свою копилку другие, не менее эффективные лайфхаки. Если вам хочется испытать в хозяйстве что-то новенькое, статья Novate.ru придется как нельзя кстати.



1. Как убрать следы от маркера?

2. Как вернуть подошве белый цвет?

3. Как сократить использование растительного масла?

4. Как устранить неприятный запах в корзине для белья?

5. Как убрать заломы на купюрах?

6. Как избежать царапин от мебели на полу?

7. Как отмыть посуду без моющего средства?

8. Как избавить обувь от запаха пота?

9. Как сделать из лимона чистящее средство?

Распылите на рисунки освежитель воздуха.Если дома есть маленькие дети, нужно быть готовым к тому, что на стенах появятся настоящие картины, любовно выведенные маркером. Причем, совершенно неважно, какое именно покрытие подверглось акту «вандализма» – краска или обои – они пострадают одинаково.Как можно устранить следы фломастера, если ремонт пока не входит в ваши планы? Попробуйте воспользоваться помощью обычного освежителя воздуха. Распылите его на рисунки, а затем протрите влажной тряпкой. Если же настенное покрытие позволяет, можно просто пройтись по нему паровой шваброй. Это уникальный прибор, который на ура справляется даже с самыми устойчивыми пятнами.Подошву удобно чистить зубной щеткой.При выборе обуви мы неизменно тянемся к моделям со светлой подошвой. Она выглядит красиво, стильно и становится настоящим украшением гардероба. Увы, с точки зрения практичности это самый худший вариант, который только можно придумать. Но когда и кого это останавливало! Если ваша любовь к белой подошве обычно оказывается сильнее всех здравых рассуждений, вам наверняка пригодится средство, способное в считанные минуты очистить ее от уличной пыли и грязи.Возьмите небольшую миску, соедините в ней по две столовых ложки соды, стирального порошка и зубной пасты, а затем добавьте одну столовую ложку перекиси водорода. Тщательно смешайте все ингредиенты, чтобы образовалась консистенция кашицы, и с помощью посудной губки нанесите средство на подошву. Оставьте обувь на 20 минут, после чего уберите остатки влажной тряпкой. Результат вас приятно удивит!Оберните фольгой сковороду.Принципы правильного питания захватили если не всех людей, то большинство точно. Многие стали включать в свое меню суперфуды, сокращать количество потребляемых калорий, отдавать предпочтение запеченной, а не жареной пище, и пр. Не менее остро встал вопрос о том, как минимизировать в рационе растительное масло. Некоторые хозяйки покупают специальные спреи для масла, но они быстро забиваются из-за жира. А некоторые используют обычную фольгу.Нужно отрезать кусок подходящего размера и положить в сковороду. Таким образом, получится создать «антипригарное» покрытие и обжаривать продукты без добавления масла. Если же что-то пригорит, то фольгу и выбросить не жалко. А еще это отличная возможность сократить количество грязной посуды. Мелочь, но приятно.Этот совет особенно пригодится тем хозяйкам, у которых нет антипригарной посуды, а остальные, возможно, просто захотят поэкспериментировать.Положите в корзину кусок мела.Очень практичной и полезной вещью в ванной комнате является корзина для грязного белья. Все-таки сразу постирать грязную одежду получается далеко не всегда, а хранить ее в шкафу или в барабане стиральной машины негигиенично. Но если забывать регулярно приводить корзину в порядок, в ней может появиться неприятный запах.Чтобы избежать подобной ситуации, воспользуйтесь следующим лайфхаком: положите в корзину кусочек мела (можно купить в аптеке). Оказывается, он обладает прекрасными абсорбирующими свойствами, отлично впитывает запахи и сырость. Мел станет гарантией того, что белье не будет источать затхлый аромат, дожидаясь своей очереди на стирку.Используйте утюжок для волос.Банкоматы и терминалы – достаточно капризные товарищи. Чаще всего они не хотят принимать купюры, когда на них есть помятости, заломы и изгибы. А с учетом того, что денежная бумага весьма деликатная, мнется она очень быстро. Возникает вопрос: как заставить банкомат «съесть» необходимую сумму?Попробуйте выгладить непрезентабельные купюры утюжком для волос. Это просто и очень быстро. Главное – не выставляйте максимальную температуру, чтобы не навредить. Также можно использовать обычный утюг, но в этом случае придется гладить деньги через несколько слоев ткани.Подложите под ножки винную пробку.Признавайтесь, у кого в квартире мебель часто царапает напольное покрытие? Лично мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Обидно, что даже минимальное неаккуратное движение приводит к появлению некрасивых царапин, которые потом сложно замаскировать. К счастью, у этой проблемы есть решение. И поможет нам обычная винная пробка.Для начала ее нужно разогреть в микроволновке, чтобы немного расширить. Затем следует дождаться, пока пробка остынет, разрезать ее на неширокие кружочки и приклеить к ножкам стульев. В глаза подобные изменения не бросаются, зато о повреждениях линолеума или ламината можно забыть!Залейте тарелки водой из-под макаронСлучается так, что средство для мытья посуды заканчивается очень резко. И вот вы уже стоите перед полной раковиной грязных тарелок и думаете, что делать: залить водой, чтобы не засыхали, а помыть уже завтра после работы, или поискать секретное средство, способное справиться с жиром и остатками еды?Мы предлагаем воспользоваться вторым вариантом, тем более, что искать ничего не надо – раскрываем секрет подручного средства для посуды уже сейчас! Решить все проблемы сможет обычная вода из-под макарон, которую хозяйки чаще всего необдуманно сливают в раковину. У этой жидкости есть целая куча полезных свойств, в том числе, и способность отмывать посуду. Все благодаря крахмалу, который в процессе варки макарон выделяется в жидкость. Вам нужно просто залить тарелки такой водой на несколько минут, а затем протереть их губкой и ополоснуть.Положите в потную обувь чайные пакетики.Летом проблема потной обуви становится особенно актуальной. Стоит лишь прийти домой и снять кроссовки либо туфли, как по прихожей сразу разносится удушающий запах. Дышать этим ароматом, как и надевать грязную обувь на следующий день, совсем не хочется, поэтому приходится искать варианты быстрого решения проблемы.Помочь могут обычные чайные пакетики, которые мы привыкли выбрасывать после использования. Высушите их, а затем положите по паре штук в каждый кроссовок. Оставьте обувь в таком положении на ночь, чтобы пакетики успели впитать лишнюю влагу и неприятный запах. Утром кроссовки станут заметно посвежевшими, а от запаха не останется даже следа.Заморозьте лимон и натрите его на терке.Лимон, как и сода, является универсальным помощником в быту, который способен решить множество самых разнообразных задач. Поэтому есть смысл изучить некоторые его свойства, чтобы потом сэкономить на большом количестве бытовой химии.Так, например, из лимона получается отличный чистящий порошок. Нужно положить его на ночь в морозилку, а утром натереть на терке. Получившуюся стружку можно добавлять в другие средства для уборки или использовать самостоятельно. Отлично помогает от въевшихся загрязнений.