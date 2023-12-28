9 проверенных советов, которые помогут выбрать фонарик с правильными характеристиками

О чем нужно спрашивать, когда выбираешь фонарик.
Выбор фонарика - совсем непростая задача, во всяком случае, если хочется заполучить в свои руки вещь действительно нужную и полезную. Выбор осветительного прибора для человека неподготовленного может стать серьезным вызовом. В этом обзоре ответы на наиболее важные вопросы.
1. Светодиод или лампа накаливания?
Светодиоды конечно же лучше.
Хотя сегодня будет трудно найти фонарь с лампой накаливания, все равно следует брать - ведь светодиодные фонари по всем статьям лучше. Его не так легко разбить, он намного меньше, а также намного более эффективен. Наконец, срок службы светодиодов выше, да и с фокусировкой света дела обстоят на порядок лучше.
2. Что такое люмен?
Тысячи свечей в одном диоде.
Люмен – это единица измерения светового потока. Вкратце, 1 люмен – это свет одной восковой свечи собранный в луч. Когда говорят об осветительных приборах, используют понятия ламповый/диодный люмен и фонарный люмен (Bulb lumen и Torch lumen). Первый – это поток света, непосредственно выходящий из лампы. Второй – световой поток с учетом потерь при прохождении рефлектора, линзы, стекла. Стоит отметить, что некоторые недобросовестные производители завышают яркость своих фонарей.
3. А что такое IPX-8?
Степень защиты фонарика.
Стандарт IP отражает степень защищенности фонаря (и любого другого оборудования) от негативных воздействий окружающей среды. Цифра вместо Х показывает, насколько хорошо фонарь защищен от пыли. Цифра «8» гарантирует полную защиту от воды при погружении на глубину до 1 метра.
4. Анодирование, а это еще что?
Такой надежнее и красивее.
Анодирование – это покрытие металла, которое повышает его защитные свойства. С его помощью защищают корпус фонаря. Электричество оно не проводит, кроме того, улучшает эстетически качества осветительного прибора. Чем выше показатель анодирования, тем лучше.
5. Гладкое стекло или линза?
С рефлектором светит далеко.
Фонари оснащаются или линзами, или рефлекторным стеклом. При использовании линзы или системы линз, пучок света может принимать самые необычные формы. Фокусировка такого фонаря будет изменяемой. Он может и хорошо светить вдаль, и хорошо работать на ближних дистанциях. Недостатком является плохая герметизация фокусировочной системы.
Рефлектор – это отражающая чаша, в самом центре которой находится лампа или светодиод. Он собирает свет в пучок определенной формы. Как правило, рефлектор дает хорошую защиту от воды и пыли.
6. Какой взять отражатель?
Дальность против охвата.
Рефлектор может быть мятым или гладким. Гладкий отражатель используется в дальнобойных фонарях. Пучок света будет иметь яркое центральное пятно. Стоит помнить, что для таких фонарей также важен диметр рефлектора, тем лучше, чем он больше.
В свою очередь мятый рефлектор используется в фонарях, которые будут применяться для ближнего освещения. Световое пятно будет иметь менее яркий центр, зато само по себе будет намного больше.
7. Теплый или холодный?
Выбираем свет по необходимости.
Светодиоды имеют разную цветовую температуру, которая варьируется от желтоватой до белой отдающей синевой. Выбор цвета светодиода зависит от поставленной перед фонарем задачи. Например, для наружного освещения летом будет лучше теплый свет. Холодный свет лучше подойдет для работы в помещениях.
8. А что по поводу ксенона?
Мощен и хорош, но слишком хрупок.
Ксеноновые лампы невероятно эффективны. Однако, они не лишены недостатков. Одним из таких остается повышенная хрупкость конструкции.
9. Батарейки против аккумуляторов?
Не стоит брать батарейки на каждый день.
Если фонарик небольшой и используется только по принципу «на всякий случай», то можно взять и на батарейках. Фонари, которые используются регулярно, особенно большие, нужно брать исключительно на аккумуляторах. Желательно разжиться и зарядным устройствам для них. При ежедневном использовании аккумуляторы окупаются очень быстро.
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