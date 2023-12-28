9 проверенных советов, которые помогут выбрать фонарик с правильными характеристиками

О чем нужно спрашивать, когда выбираешь фонарик.

1. Светодиод или лампа накаливания?

Светодиоды конечно же лучше.

2. Что такое люмен?

Тысячи свечей в одном диоде.

3. А что такое IPX-8?

Степень защиты фонарика.

4. Анодирование, а это еще что?

Такой надежнее и красивее.

5. Гладкое стекло или линза?

С рефлектором светит далеко.

6. Какой взять отражатель?

Дальность против охвата.

7. Теплый или холодный?

Выбираем свет по необходимости.

8. А что по поводу ксенона?

Мощен и хорош, но слишком хрупок.

9. Батарейки против аккумуляторов?

Не стоит брать батарейки на каждый день.