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Вот почему ваш телефон постоянно разряжается

Вот почему ваш телефон постоянно разряжается





Mshcdn.com

Mshcdn.com




1. Вы всегда заряжаете телефон на 100%


Эксперты говорят, что оптимальный уровень заряда для сохранности батареи — от 30% до 80%. Лучше заряжайте телефон несколько раз в течение дня, чтобы поддерживать именно такой баланс.

2. Вы разрешаете телефону «умирать»


Каждый раз, когда заряд вашего аккумулятора экстремально мал, это плохо. Так вы снижаете потенциал своей батареи.

Эксперты говорят, что доводить аккумулятор до 0% нужно один раз в два месяца. Это важно для его калибровки. Но чаще — не стоит!

3. Вы позволяете аккумулятору перегреваться


Батарея iPhone и других смартфонов не любит экстремально высоких температур. Старайтесь не пользоваться телефоном на морозе (ниже нуля) и на пляже (температура выше 35 градусов — это плохо).

Не оставляйте смартфон на подоконнике летом и не забывайте его в машине зимой!

4. Вы полюбили свою беспроводную зарядку


И теперь пользуетесь ею каждый день? Беспроводные зарядные устройства перегревают батарею!

5. Вы позволяете айфону перегреваться во время зарядки


Если телефон лежит на мягком покрывале, пока заряжается, то его аккумулятор наверняка перегреется в процессе. Держите его во время зарядки на столе или тумбочке — и подальше от других источников тепла.

6. Ваш «запасной» телефон всегда разряжен


У многих из нас есть телефоны, которые используются для подстраховки в качестве дополнительных. Большая ошибка — держать их постоянно разряженными. Если вы не пользуетесь телефоном активно, поддерживайте уровень заряда его батареи выше 50%.

7. Вы пользуетесь чужими зарядными устройствами


Проблема в том, что большинство из нас если и покупает дополнительный шнур для зарядки, то самый дешевый. А неоригинальные зарядные устройства часто становятся главным разрушителем для аккумулятора!

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Вот почему ваш телефон постоянно разряжается

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