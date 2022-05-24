Зачем они нужны: как с клавишами F1-F12 управляться с компьютером будет гораздо быстрее

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Клавиша F1

Клавиша F2

Клавиша F3

Клавиша F4

Клавиша F5

Клавиша F6

Клавиша F7

Клавиша F8

Клавиша F9

Клавиша F10

Клавиша F11

Клавиша F12

Как использовать клавиши F1-F12 , чтобы быстрее работать с компьютером