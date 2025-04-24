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Как устранить скрип ламината без его разборки

Скрип ламината возникает по причине его проседания в углубления основания. Поэтому если черновая стяжка или настил имеет хоть малейшие впадины, то со временем пол над ними начнет скрепить. В таком случае эту пустоты нужно убрать. Это возможно даже без демонтажа ламината.

Как устранить скрип ламината без его разборки

Что потребуется:

Шприц 20 куб; дрель со сверлом 3 мм;

малярная лента;

монтажный клей типа жидких гвоздей;

пылесос;

дощечки – 3 шт.

;

тяжелый груз.

Процесс ремонта скрипа ламината

Первым делом находим места, где скрипит пол, и определяем центр углубления под ними. Затем приклеиваем сверху небольшой кусок малярной ленты. Далее просверливаем ламинат сквозь скотч, и убираем стружку пылесос.

Как устранить скрип ламината без его разборкиКак устранить скрип ламината без его разборки

После этого набираем в шприц жидкие гвозди. Носик шприца нужно вставить в отверстие в ламинате, и выдавит клей.

Как устранить скрип ламината без его разборки

Теперь следует оставить шприц в отверстии, чтобы оно было закрыто, и потоптаться вокруг него, распределив тем самым состав во впадине. В зависимости от размера углубления, вливать клей может потребоваться несколько раз.

Как устранить скрип ламината без его разборки

Затем убираем шприц, и укладываем по две стороны от отверстия дощечки, разместив их параллельно. На них кладем третью доску уже поперек, и нажимаем на нее. Эта конструкция позволяет задать клею точную плоскость, предотвратив получение бугорка. В итоге через отверстие под нагрузкой должно выйти немного клея. Если он не выдавился, то его мало, и нужно добавить.

Как устранить скрип ламината без его разборкиКак устранить скрип ламината без его разборки

Как только мы убедились, что клея достаточно и впадина полностью заполнена, ставим на доски груз. Не убираем его, пока жидкие гвозди не высохнут.

Как устранить скрип ламината без его разборки

После этого никакого скрипа ламината уже не будет.

Как устранить скрип ламината без его разборки
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