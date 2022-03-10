Как хакнуть IKEA: отцу пришло в голову приобрести кухонные буфеты, чтобы переделать спальню дочери

Потрясающая поделка.
Что можно сделать из почти десятка наборов кухонной мебели IKEA? Например, почти 10 шкафов для своей кухни. А можно пойти против инструкции, включить режим творчества и создать что-то свое, действительно полезное и интересное.
В целом ничего сложного.
Когда у человека руки растут из плеч и есть подходящие инструменты, нет никаких преград для «творческих порывов». Нечто подобное случилось и с нашим героем, который купил сразу 7 наборов кухонных шкафов IKEA. Вот только приобрел он их совсем не для того, чтобы собрать и поставить на кухне. Неожиданно, но мастер решил использовать наборы IKEA в качестве материалов для создания кое-чего куда более грандиозного.
Наборы мебели в качестве материалов.
Сначала мужчина разобрал каждый набор на составные части. Из них он решил собрать огромную кровать под большой матрас для своей дочери. Началось все с проекта. А затем стартовала сборка главных узлов. Из стенок мужчина собирал небольшие ящики разных размеров, которые скреплялись между собой. После установки, часть ящиков была также прикреплена к стене.
Все сделано своими руками.
Никаких специальных инструментов мужчина фактически не использовал. Большая часть работы была проделана тем, что найдется в бытовке каждого уважающего себя хозяина. Конструкция кровати держится на клее и шурупах. В целом процесс сборки ничем не отличается от процесса сборки любой другой мебели.
Кропотливая работа.
Кровать была продумана до мелочей. Немаловажно, что на получившейся койке можно не только спать. В ее конструкции предусмотрено несколько мест для хранения самых разных вещей. Понаблюдать за работой находчивого хозяина можно самостоятельно, благо создатель самой необычной кровати записал небольшой видеоролик, в котором подробно описал каждый свой шаг на пути создания диковинного предмета мебели.
Вот, что получилось в итоге.
Подиум для кровати с местом для хранения.
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