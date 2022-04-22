Манса Муса - самый богатый человек всех времен и народов.
Пока в XIV веке Европе сотрясалась от междоусобных войн, нападений турок и черной чумы, в Западной Африке процветала империя Мали. Тогдашний правитель манса Муса имел состояние, которое сделало его самым богатым человеком всех времен и народов.
Манса Муса - правитель государства Мали в XIV веке. | Фото: j-times.ru.
Манса Муса стал известен всему миру, благодаря хаджу (паломничеству) в Мекку, который он совершил в период между 1324-1325 гг. Через пустыню шел караван, состоящий из 10 тысяч солдат, 30 тысяч гражданских лиц, 12 тысяч рабов и 500 глашатаями, сообщающими о приближении царя. Естественно такой огромный караван требовал немалого содержания, поэтому, согласно историческим хроникам, с собой в путь манса Муса взял более 12000 кг золота и ни в чем себе не отказывал.
Манса Муса прославился богатым паломничеством в Мекку. | Фото: fb.ru.
Пересекая Сахару, правитель каждый день имел у себя на столе свежеприготовленную рыбу и овощи. Их подвозили гонцы. К тому же исполнялись все причуды жены Мусы. Однажды Ниериба Конде пожелала искупаться в бассейне. 8700 рабов тут же стали рыть песок, и на утро царица и 500 девушек из ее свиты уже плескались в бассейне, наполненном водой из бурдюков.
Изображение манса Муса, держащего золотой слиток, на Каталонском атласе. 1375 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Паломничество манса Мусы продолжалось около года. В каждом городе, который правитель проезжал в пятницу, он приказывал строить мечеть. Муса раздавал золото беднякам, покупал товары за непомерно высокие цены. От этого в крупных городах Каире, Медине и Мекке на последующие 10 лет произошла девальвация золота. На обратном пути домой манса Муса заимствовал золото в крупных размерах и под большие проценты. Это единственный случай в истории, когда один человек регулировал цены на золото.
Мечеть в Тимбукту. | Фото: econet.ru.
Основным средством пополнения казны государства Мали в то время были добыча золота и соли. К счастью, правитель заботился не только о себе, но и благополучии своего народа. Во время своего правления манса Муса привел государство к процветанию. Повсюду строились мечети, был создан крупный университет, библиотека. Правитель был терпим к тем, кто не принимал ислам и поклонялся языческим богам. Это еще одна немаловажная причина стабильности государства.
Территория правления манса Муса в XIV веке. | Фото: commons.wikimedia.org.
Правление манса Мусы называют «золотым веком» для Мали. По исследованиям 2012 года манса Муса занял первое место среди 25 самых состоятельных людей в истории, опередив Рокфеллера и Ротшильдов. Его состояние оценили в 400 млрд. американских долларов.
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