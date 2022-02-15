Как правильно выбрать вагонку

Вагонка является одним из самых ходовых материалов для внутренней отделки веранд, коридоров, кухонь, гостиных в загородном строительстве и городских квартирах. В двух словах она представляет собой обрезную доску с креплением типа «шип-паз».



Если копать глубже, сталкиваемся с классификациями вагонки по типу древесины, качеству обработки, форме профиля. И совсем необязательно самый дорогой вариант оказывается наиболее подходящим для конкретного случая. Выделим 8 правил, которые помогут определиться с покупкой.







Подбор оптимального размераСтрогого регламента, определяющего размеры вагонки, не существует. Толщина ламелей, как правило, находится в границах от 12 до 30 мм, ширина – от 80 до 200 мм. Для внутренней отделки целесообразно подбирать доску небольшой толщины, которая справится с декоративной задачей, не создавая дополнительную нагрузку на стену. Более массивные ламели стоит оставить для облицовки фасада.

При выборе длины принято руководствоваться несколькими пунктами:



Удобство доставки;

Минимальное количество отходов в процессе обшивки; Дизайнерская задумка.



Нет смысла покупать шестиметровую вагонку, если материал нужен для комбинированной обшивки стен и будет украшать только нижнюю их часть.

Выбор древесины

Различия в сортности

Подбор типа профиля

Проверка качества

Выбор цвета

Требования к помещению

Соблюдение стилевого единообразия

Короткая вагонка также подойдет для отделки балкона или создания декоративных элементов. Длинная доска станет лучшим вариантом для обшивки стен или потолков просторной гостиной или столовой.Качество используемой для производства досок древесины напрямую определяет их эксплуатационные качества, срок службы и внешний вид. К основным параметрам, которые существенно различаются у вагонки из разных пород дерева, относят:Стойкость к высоким температурам. Наилучшими показателями обладают лиственные липа и осина, а также евровагонка из термически обработанного дерева.Стойкость к повышенной влажности. Здесь фаворитом объективно считается лиственница, которая при контакте с влагой становится еще прочнее.Устойчивость к паразитам. Хвойные материалы здесь в разы уступают лиственным породам.Плотность и твердость. Вагонка из ясеня, дуба, лиственницы считается наиболее плотной и твердой, а ламели из липы, ели и сосны отличаются мягкостью.Как и большинство материалов из натурального дерева, вагонку принято классифицировать по сортам. В основе деления – качество распила, порода дерева, наличие или полное отсутствие дефектов в виде сучков, трещин, сколов.«Экстра». Высший сорт характеризуется идеально ровной поверхностью и полным отсутствием видимых дефектов на лицевой стороне доски. Материал применяют для отделки статусных помещений: спален, кабинетов, мест отдыха.Сорт «А» или «Премиум». По качеству не уступает наивысшему типу, однако допускает наличие «живых» сучков до 1 см в диаметре на один погонный метр.Сорт «В». На поверхности доски можно обнаружить небольшие несквозные трещины, сучки и смоляные кармашки. Такая вагонка относится к разряду бюджетных и активно применяется во внутренней отделке. Большинство дефектов легко устраняются с помощью затирок и шпатлевок.Сорт «С». Низший сорт подразумевает наличие существенных дефектов. Выпавшие сучки, кривизна доски, неравномерность цвета делают её мало пригодной для отделки жилых комнат. Из-за дешевизны такую вагонку достаточно часто используют во время ремонта подсобных помещений.Тип профиля мало сказывается на стоимости материала, однако очень важен для визуальной картинки.«Стандарт» при отделке отличается наличием небольших углублений в местах крепления.«Евровагонка» имеет небольшую скругленную или угловатую фаску на стороне шипа.«Софтлайн» характеризуется большей плавностью углов по сравнению с другими профилями.«Штиль», по причине отсутствия фаски, на стенах выглядит однородно. Из-за едва заметных швов и четкой геометрии отделка напоминает брус.«Лаундхаус» отличается оригинальным узором на лицевой стороне и, как следствие, достаточно высокой стоимостью по сравнению с остальной продукцией. Такой вариант подойдет для акцентных стен.РекламаС каждым годом производители разрабатывают все новые профили. В оформлении загородных домов все чаще можно встретить вагонку, имитирующую сайдинг и бревно. Оригинальным украшением интерьера в традиционном стиле станет доска, украшенная резьбой. Для создания легких декоративных перегородок подойдет двусторонняя вагонка.Перед покупкой материала важно проверить его на отсутствие дефектов. Указанный на упаковке класс не всегда является гарантией идеального качества продукции. Порча вагонки может произойти в процессе транспортировки или неправильного хранения.Если вскрыть упаковку во время покупки не получается, можно приобрести одну-две пачки и произвести тщательный осмотр ламелей. Особое внимание уделяют качеству замкового соединения, правильной геометрии и показателю влажности. Для измерения последнего продавец, заинтересованный в продаже товара и не боящийся за его качество, должен предоставить влагомер.В зависимости от типа древесины ламели могут быть насыщенного коричневого оттенка или иметь почти белый цвет. Экспериментируя с цветом материала, можно не только создать гармоничный интерьер, но и визуально расширить или, наоборот, сузить пространство, добавить света, расставить акценты.Сосна, бук, ясень понравится тем, кто предпочитает бежевый, медовый интерьер. Ольха, дуб, лиственница отличаются более темным, почти коричневым тоном с желтоватым отливом, поэтому в интерьер они берут на себя достаточно активную роль. Вагонка из липы и осины белесая. Она отлично подойдет для уютного скандинавского интерьера, светлой веранды или отделки детской.Добиться нужного оттенка можно и после покупки. Если необходимо легкое затемнение, используют морилку или цветной лак. Полное закрашивание обеспечит акриловая и масляная краска.Один из главных пунктов, определяющих, какую вагонку следует приобрести, – тип помещения. Если материал нужен для обшивки балкона, веранды, предбанника и других помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами, подойдет вагонка из липы и ольхи. Доски из дуба, лиственницы и кедра, отличающиеся особой стойкостью к гниению, можно использовать даже в ванной комнате или парной.Для отделки детской, столовой или гостиной, где исключены скачки температуры и влажности, можно использовать более доступную сосновую вагонку. Особенно ценной считается ангарская сосна. По плотности она не уступает многим дорогостоящим породам. А теплый оттенок древесины делает её привлекательно для внутренней отделки жилых помещений даже в низких сортах.В жилых интерьерах вагонка достаточно редко используется сольно. В большинстве случаев компанию ей составляют обои, декоративная штукатурка, кирпичная кладка. При комбинированной отделке стен важно подобрать материалы, максимально гармонирующие друг с другом.В брутальный лофтовый интерьер отлично впишется вагонка с темным древесным рисунком и множеством сучков. Для спальни в стиле прованс или кантри подойдут ламели из светлых пород дерева, которые можно затонировать полупрозрачной белой или светло-серой лазурью. В детской будет уместна вагонка глухой покраски без проступания древесной текстуры.Высокий и постоянный спрос на вагонку обусловлен её визуальными и эксплуатационными характеристиками. Это один из немногих материалов, который совмещает в себе практичность, натуральность, эстетичность и относительную дешевизну. Нюансов при выборе доски достаточно много, однако, если внимательно подойти к покупке, получится создать уютный, недорогой интерьер, который прослужит не один десяток лет.