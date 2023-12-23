Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Многочисленные исследования доказывают несомненную пользу утренних тренировок. После таких занятий у вас повысится уровень энергии, а сконцентрироваться на рабочих задачах в течение дня будет гораздо проще.
Кроме того, психологи из Университета Дьюка недавно опубликовали работу, согласно которой ежедневные утренние тренировки укрепляют нервную систему — а значит, берегут вас от стресса и затяжной депрессии. Все еще не можете заставить себя вылезти из теплой постели пораньше? Мы поможем.
Тревожная сумка
Собирайте спортивную сумку с вечера и поставьте ее на видное место. Во-первых, это сэкономит время утром. Во-вторых, не пойти в зал будет уже просто стыдно — вы будете чувствовать, что обманываете сами себя, ведь сумка-то вот она, готовая к делу!
Правильный завтрак
Еще одно вечернее дело — приготовление правильного завтрака. Что бы там не писали модные журналы, тренировка на голодный желудок влияет на обмен веществ плохо. Лучше всего будет сделать легкий перекус: небольшой сэндвич с цельнозерновым хлебом или ягодный смузи.
Правильные мысли
Тренируйте не только тело, но и разум. Осознанность — вот рецепт успеха и дисциплины. Лень выходить из дома? Так напомните себе, как круто будете себя чувствовать уже после тренировки. Заряда энергии после утренних занятий хватает на весь день, кроме того, позанимавшись с утра, вы будете ощущать, что уже многое сделали — а это довольно приятно.
Дружеская поддержка
Проще всего выходить на тренировку не в одиночестве, а с парой друзей. Каждый из вас будет знать, что есть конкретное время, пропускать которое не комильфо. Добровольно принятые обязательства помогут вам встать с утра и быстро выйти из дома, не раздумывая особо, хотите вы того, или нет.
Стимул для тренировки
Вы не будете откладывать утренние тренировки, если будете знать все плюсы. До 13 часов наш организм настроен на сжигание энергетических запасов, жира в том числе. Получасовой тренировки будет достаточно, чтобы запустить механизм повышения метаболизма — днем и вечером такого результата достигнуть будет уже сложнее.
Голодный вечер
Постарайтесь не переедать вечером. По хорошему, лучше и вовсе отказаться от «нормального» ужина в пользу легкого овощного салата. К утру организм уже сам почувствует голод и проснуться будет гораздо легче.
Наймите тренера
И самый элементарный способ побороть утреннюю лень мы оставили напоследок. Просто наймите персонального тренера и заплатите ему заранее. Захотите ли вы «просыпать» собственные деньги? Вряд ли.
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