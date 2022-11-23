Универсальные подарки на Новый год, которые вряд ли захочется кому-то передарить

На Новый год нам часто приходится покупать большое количество подарков для семьи и друзей. Подобрать для каждого уникальный презент — дело непростое. Но есть несколько вещей, которые порадуют почти любого человека.



Носки

Термокружка или термос

Многоразовый стакан для кофе

Мыло

Смесь специй

Настольная игра

Шопер

Подписка на онлайн-сервис

Баночки для сыпучих продуктов

Аксессуары для телефона

Маска для сна

Набор чая или сладостей

Брелок

Носки в качестве подарка часто становятся предметом шуток. Но некоторые отмечают, что если с умом подойти к их выбору, то одаряемый по достоинству оценит этот презент. Например, любителям ходить в походы не обойтись без хороших носков, впитывающих влагу. Люди, которые носят яркие носки, будут рады паре с необычным принтом.Людям, которые часто пьют чай или кофе вне дома (например, в дороге или на работе), наверняка пригодится термос или термокружка. Один пользователь Reddit рассказал, что такую кружку его мама считает одним из лучших подарков от него.Главное — подобрать действительно качественный термос. Стоит обратить внимание на то, чтобы крышка не протекала и при этом легко мылась. Термосы из нержавеющей стали хорошо держат тепло, а вот стеклянные и пластиковые хуже справляются с этой задачей и легко ломаются.Такой стакан понравится людям, которые предпочитают покупать напитки в кофейнях, но начинают задумываться об экологии и не хотят постоянно выбрасывать одноразовые стаканчики.Многоразовый стакан можно взять с собой и попросить налить кофе прямо в него.Хорошее мыло называют одним из тех подарков, которому будет рад любой. Стоит присмотреться к мылу ручной работы с маслами, но выбирать обычные бруски, а не сферы или сложные фигурки, ведь ими не слишком удобно пользоваться.Я парень. Запасы подарочного мыла не раз выручали меня, когда мне уже чуть было не приходилось принимать душ с шампунем.Люди привыкли добавлять в еду во время готовки соль и черный перец, но есть еще множество специй, которые могут поднять вкус блюд на новый уровень. Они станут отличным подарком для тех, кто хоть иногда готовит дома. Можно купить готовую смесь или сделать самостоятельно.В прошлом году я дарил смеси специй, они всем очень понравились.Настольные игры в подарок оценят люди, которые хотят весело провести время с семьей и друзьями и при этом хоть ненадолго оторваться от смартфонов и планшетов. Можно подарить классическую игру вроде «Монополии» или «Эрудита» или поискать что-то более новое и оригинальное.Для каждого человека найдется подходящая настолка. Я провел немало запоминающихся вечеров с друзьями и семьей за играми.Шопер станет удачным подарком, если вы хотите заинтересовать человека ведением экологичного образа жизни. Главное — убедиться, что у него еще нет кучи своих экосумок. Такой подарок точно не будет валяться без дела и пригодится для походов в магазин. Всегда можно найти экосумку с интересным рисунком или надписью.Сейчас существует немало онлайн-кинотеатров, музыкальных и других сервисов. Хорошим подарком для друга или члена семьи, у которого есть все, может оказаться подписка на один из таких сервисов. Одаряемый наверняка вспомнит вас добрым словом, когда будет смотреть любимый сериал или слушать музыку.Красивая баночка для сыпучих продуктов или конкретно для чая и кофе — полезный подарок. И если вы сомневаетесь при выборе дизайна, то стоит сделать упор не на внешний вид баночки, а на ее функциональность и купить, например, вакуумный контейнер для чая.Смартфонами пользуются почти все, так что симпатичный или функциональный аксессуар пригодится любому. Можно подобрать красивую подставку для телефона или специальный держатель в автомобиль. Даже необычная зарядка окажется отличным подарком.Я все время дарю магнитные зарядки, они пользуются большим успехом.Маска — полезный аксессуар для сна. Они пригодятся всем, но особенно их оценят люди, работающие в ночные смены или страдающие от бессонницы. Некоторые считают такие маски универсальным подарком, который подойдет каждому.Любителям чая всегда можно подарить набор чаев с разными вкусами. В магазинах встречаются новогодние наборы и даже адвент-календари с чаями. А для тех, кто этот напиток не любит, можно подыскать такие же наборы со сладостями.Мои родственники, которым сложно угодить, в этом году получают в подарок адвент-календари с джемами. Пока все довольны.Симпатичный брелок тоже многим придется по душе. Особенно если он будет связан с интересами человека. Пользователь Reddit показал фотографию брелока с персонажами одной компьютерной игры, и в комментариях к его посту другой пользователь рассказал: «Мой сын подарил мне такой же на Рождество, я в восторге». А для тех, кто предпочитает практичные подарки, подойдет брелок-фонарик.