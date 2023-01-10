Ядерные взрывы, которые потрясли весь мир

Семьдесят лет назад 16 июля 1945 года США провели первые в истории человечества испытания ядерного оружия. С того времени мы успели немало продвинуться вперед: на данный момент на Земле официально зафиксировано более двух тысяч испытаний этого невероятно разрушительного средства уничтожения. Перед вами десяток крупнейших взрывов ядерных бомб, от каждого из которых содрогнулась вся планета.









Советские испытания №158 и №168

Касл Браво

Иви Майк

Касл Ромеро

Испытание № 123

Касл Янки

Царь-бомба

Советские испытания № 173, № 174 и № 147

Испытание № 219

The Big One