11 мифов о пиве, в которые верят даже самые ярые любители этого пенного напитка

Разумное употребление пива полезно.
Сегодня пиво у многих ассоциируется с футбольным фанатами или студентами в межсессионый период. Но на самом деле этот напиток имеет древнюю и интереснейшую историю, а многие представления о нём не имеют ничего общего с реальностью. В этом обзоре мы развенчаем главные мифы об этом напитке, которые не имеют ничего общего с реальностью.
1. Подавать холодным
Идеальная температура, для употребления пива, +6 +7°C.
Все новомодные тенденции относительно того, что пиво нужно пить очень холодным, на самом деле в корне неверны. Чтобы должным образом насладиться своим пивом, его следует употреблять при температуре +6 +7 градусов по Цельсию. Холодная пивная кружка также приведет к тому, что вкус напитка будет чувствоваться хуже. Причина кроется в том, что когда напиток более холодный, вкусовые рецепторы «отключаются» и не чувствуют его вкус.
2. Пить из бутылки
Пиво из горла - деньги на ветер.
Конечно, бутылка может выглядеть более изысканно, чем жестяная банка, но это далеко не идеальный сосуд. Пить пиво из бутылки плохо тем, что при этом почти не чувствуется его запах (а соответственно, теряется часть вкуса).
3. Темное - значит крепкое?
Темное пиво - крепкое пиво. Отнюдь!
Тот, кто не пьет темное пиво, потому что считает, что оно слишком крепкое, очень заблуждается. Темное пиво имеет другой оттенок из-за жареного солода, который используется в нем.
4. Баночное - дешевое
Баночное пиво - дешевое пиво.
Банки на самом деле являются отличным способом защитить пиво, но раньше они часто придавали напитку алюминиевый вкус. Большинство банок, которые сейчас используют пивоваренные заводы, имеют водостойкую прослойку внутри, поэтому пиво фактически не касается алюминия. Кстати, в банки обычно разливают пиво дешевых сортов.
5. Guinness — стаут
Стаут пиво Guinness.
Конечно, Guinness любят очень многие из-за его вкуса. Однако, эксперты объясняют, что эта марка на самом деле скорее стаут чем пиво, поскольку в нем много азота. Guinness — стаут.
6. Калорий меньше, чем в коктейлях
В пиве калорий меньше, чем в коктейлях.
Несомненно, пиво будет способствовать увеличению веса, но оно вряд ли является самым калорийным напитком, который можно найти в баре. К примеру, в большинстве коктейлей калорий намного больше. А одним из самых калорийным среди популярных дринков является маргарита.
7. Хранить можно где угодно
Хранить пиво можно где угодно.
На самом деле, пиво следует хранить в холодильнике. Идеальная среда для него — темное и прохладное место.
8. Испортившееся называют «протухшим»
Свет может повредить пиву.
На самом деле есть причина, почему кажущееся прогорклым пиво называют «протухшим». Свет может повредить пиву, поскольку взаимодействует с хмелем в нем (одним из четырех основных ингредиентов в пиве), и на самом деле это может вызвать химическую реакцию, которая приведет к появлению тухлого запаха.
9. Коричневые, зеленые, прозрачные...
Пивные бутылки.
Темные бутылки лучше. Прозрачные или зеленые бутылки могут быть красивыми, но они не защищают пиво от воздействия света. Поэтому в темных бутылках пиво лучше сохраняет свой вкус.
10. Проще вина
Пиво против вина.
Казалось бы, есть всего четыре ингредиента (солод, дрожжи, вода и хмель)... что может быть проще. Но используя эти ингредиенты в разных пропорциях, пивовары создают массу разных сортов, а также они добавляют различные ароматы. К примеру, есть пиво с добавлением свежих персиков, ананасов, кокосов и т. д., а в вино такие ингредиенты не добавишь. Экспериментировать с пивом можно почти бесконечно.
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