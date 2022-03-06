5 причин, почему в советской армии портянки были популярнее, чем носки

Портянка - друг солдата.
Портянки появились достаточно давно, еще где-то в конце первого тысячелетия. Поначалу их носили с лаптями. Но наибольшую популярность портянка приобрела именно благодаря армии. Почему она стала одним из символов русского солдата и в чем же ее главный секрет? Об этом и пойдет речь.
Простота и универсальность
Нет ничего проще.
Портянку можно изготовить почти из любого куска ткани. Самое главное, чтобы его хватало по размеру. Немаловажно, что если взять ткани больше, чем надо, то портянку можно будет использовать даже под сапог большего размера. При этом он не станет болтаться и натирать (если портянка завязана правильно). Конечно, это будет не так удобно, но по крайней мере к концу пути ноги будут целыми.
Гигиеничность
Намного лучше носков.
В отличие от любых носков, флисовая портянка намного быстрее сохнет. Она также лучше отводит влагу, в том числе и пот. Наконец, даже после дальних переходов, портянка не будет вонять так, как носки. Нога в ней чувствует себя комфортнее.
Выживаемость
Просто перемотай и снова все в порядке.
Когда речь заходит о мокрых ногах, портянка уходит от носков просто в невероятный отрыв. Если носки намокли, то их придется сушить, как можно быстрее. Но только не портянку. Благодаря своему размеру и специфике наматывания, в большинстве ситуаций достаточно просто перемотать портянку сухим краем. Тоже самое касается и дырок. Если портянка протерлась в каком-то важном месте, ее чаще всего можно перемотать, и нога снова защищена!
Теплота
Главное сделать все правильно.
Даже лучший носок не защитит от холода так, как добрая портянка. Портянка лучше держит тепло. Именно поэтому, запасную пару портянок всегда хранили в холодную пору года в тепле. Это позволяло при необходимости замотать ноги в теплую ткань, а не в ткань задубевшую от мороза.
Быстрее, чем носок
Солдат на выдумки горазд.
Есть способ одевать портянку быстрее носка. Его придумали солдаты, которые сначала клали портянку поверх голенища сапога, а потом просто засовывали в сапог ногу вместе с ней. Конечно, такой способ является не самым лучшим и спустя некоторое время придется замотать портянки по всем правилам, однако если нужно обуться быстро и не остаться без ног – сойдет.
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