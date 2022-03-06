5 причин, почему в советской армии портянки были популярнее, чем носки

Портянка - друг солдата.

Простота и универсальность

Нет ничего проще.

Гигиеничность

Намного лучше носков.

Выживаемость

Просто перемотай и снова все в порядке.

Теплота

Главное сделать все правильно.

Быстрее, чем носок

Солдат на выдумки горазд.