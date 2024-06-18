С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    ленивые ,недалёкие, разожравшиеся СВИНЬИ а не ЖЕНЩИНЫ...Бодипозитив: любо...
  • Вячеслав Кудрявцев
    Эта СУКА с мировым именем должен сдохнуть в тюряге кто из этих парней давал ему разрешение на съемку и тем более публ...Жизнь в психиатри...
  • Галина Скрипник
    Туринская плащаница и несторианцы в Центральной Азии - не фейки.15 невероятных ми...

Ленинград и окрестности: 29 ретро фотографий из путешествия Марка Джинголда по Советскому Союзу


Коллекция фотографий из путешествия по Советскому Союзу.

Коллекция фотографий из путешествия по Советскому Союзу.

 

Взгляд со стороны всегда интересен. Возможно именно поэтому такой огромной популярностью пользуются фотографии, которые были сделаны иностранцами в СССР. В нашем обзоре ещё одна серия "советских" фотографий Марка Джинголда. На этот раз из Ленинграда и его окрестностей.

1. Аничков мост


Название мост получил в честь Михаила Аничкова – командира адмиралтейского строительного батальона.

Название мост получил в честь Михаила Аничкова – командира адмиралтейского строительного батальона.

 

2. Улица Кирова


Жизнь обычной ленинградской улицы.

Жизнь обычной ленинградской улицы.

 

3. Улицы Ленинграда


Изображения на стенах домов.

Изображения на стенах домов.

 

4. Гостиница «Россия»


Один из лучших среди отелей 3 звезд.

Один из лучших среди отелей 3 звезд.

 

5. Канал Грибоедова


Вид на Храм Спаса на Крови.

Вид на Храм Спаса на Крови.

 

6. Дворцовая площадь


Одна из главных площадей общегородского центра Ленинграда.

Одна из главных площадей общегородского центра Ленинграда.

 

7. Исаакиевский собор


Музей-памятник Государственного музея истории Ленинграда.

Музей-памятник Государственного музея истории Ленинграда.

 

8. Комсомольская площадь


Круглая площадь на стыке проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы.

Круглая площадь на стыке проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы.

 

9. Крейсер Аврора


Легендарный военный корабль, пришвартован у набережной Невы.

Легендарный военный корабль, пришвартован у набережной Невы.

 

10. Богиня «Ночь»


Женская фигура, закутанная в звездное покрывало.

Женская фигура, закутанная в звездное покрывало.

 

11. Аллегория красоты


Скульптура в Летнем саду.

Скульптура в Летнем саду.

 

12. Аллегория искренности


Мраморная статуя Летнего сада.

Мраморная статуя Летнего сада.

 

13. Южный вход в Летний сад


На высоком постаменте установлена огромная мраморная ваза.

На высоком постаменте установлена огромная мраморная ваза.

 

14. Публичная библиотека


Одна из старейших общедоступных универсальных библиотек страны.

Одна из старейших общедоступных универсальных библиотек страны.

 

15. Смольный


Историческое здание связанное с событиями Октябрьской революции.

Историческое здание связанное с событиями Октябрьской революции.

 

16. Соборная мечеть


Главная мечеть Российской империи.

Главная мечеть Российской империи.

 

17. Главный вход в мечеть


Памятник исламской культовой архитектуры.

Памятник исламской культовой архитектуры.

 

18. Михайловский дворец


Сад с водоемом при дворце.

Сад с водоемом при дворце.

 

19. Анфилады Михайловского дворца


Внутреннее убранстве дворца.

Внутреннее убранстве дворца.

 

20. Тронный зал императрицы Марии Фёдоровны


Один из тронных залов Михайловского дворца.

Один из тронных залов Михайловского дворца.

 

21. Прогулка по Неве


Главная водная артерия Ленинграда.

Главная водная артерия Ленинграда.

 

22. Нева ночью


Освещаемый шпиль Петропавловской крепости.

Освещаемый шпиль Петропавловской крепости.

 

23. Невский проспект


Самая теплая часть города.

Самая теплая часть города.

 

24. Обелиск героям войны


В одном из парков Ленинграда.

В одном из парков Ленинграда.

 

25. Медный всадник


Памятник Петру Великому.

Памятник Петру Великому.

 

26. Памятник Пушкину


Увековеченный в бронзе образ великого русского поэта в Ленинграде.

Увековеченный в бронзе образ великого русского поэта в Ленинграде.

 

27. Петропавловская крепость


Историческое ядро города.

Историческое ядро города.

 

28. Вечный огонь Пискаревского кладбища


В центре террасы, в обрамлении чёрного полированного гранита.

В центре террасы, в обрамлении чёрного полированного гранита.

 

29. Пискаревское мемориальное кладбище


Скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны.

Скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх