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18 действительно крутых фотографий, которые каждый должен привезти из своего отпуска


Непревзойденные фотографии из отпуска.

Непревзойденные фотографии из отпуска.

Заканчивается отпускной сезон, и социальные сети просто заполоняют фотографии с пляжей, дачных участков и экзотических стран. Но всё же среди огромного количества шаблонных фотографий, встречаются настоящие шедевры. Можно не сомневаться, у людей, которые делали эти снимки, отличное чувство юмора, а в тот момент было ещё и прекрасное настроение.

1. «Будешь себя плохо вести - отпущу!»


Впечатляющий снимок на скале.

Впечатляющий снимок на скале.

 

2. «На этом отдыхе я, буквально, потерял голову!»


Песочный фокус.

Песочный фокус.

 

3. «Сейчас запущу тебя подруга в открытое море!»


Игры с перспективой.

Игры с перспективой.

 

4. «Эх, хорошо стоим...»


Прикопанные на мели.

Прикопанные на мели.

 

5. Вот это я понимаю - экзотический коктейль!


Друзья в бокале.

Друзья в бокале.

 

6. «Вы не понимаете, он мне почти, как брат!»


Только мы с гусем...

Только мы с гусем...

 

7. Ну, что сказать - персик!


Креативное виденье.

Креативное виденье.

 

8. «Это моя подруга! Просто я похудела к лету, а она - нет!»


Подруга свинка.

Подруга свинка.

 

9. На расстоянии вытянутой руки


Сквозь воду.

Сквозь воду.

 

10. «Так не доставайтесь вы никому!»


Фото с достопримечательностью.

Фото с достопримечательностью.

 

11. Бутылочка в самый раз, чтобы утолить жажду в такую жару


Мега Кола.

Мега Кола.

 

12. Вези меня, колесница, вези!


Живая колесница.

Живая колесница.

 

13. «Помогите, он хочет затащить меня в море!»


Крик о помощи.

Крик о помощи.

 

14. Когда пришел на пляж, а там русалки!


Русалки на берегу.

Русалки на берегу.

 

15. «Собрались с мужиками на подводный пикник...»


Пикник под водой.

Пикник под водой.

 

16. Всегда найдеться такой человек, который испортит фотографию


Неуклюжее падение.

Неуклюжее падение.

 

17. Лето - лучшее время, чтобы нарушать правила!


Злостная нарушительница порядка.

Злостная нарушительница порядка.

 

18. Отдыхающие бывают разные...


Морской котик на отдыхе.

Морской котик на отдыхе.

 

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