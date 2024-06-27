Как вписать советские вещи в интерьер

До сих пор считаете, что советские вещи устарели, и им не место в вашей квартире? Зря! Предметы времен СССР сделаны очень качественно, добротно, и при правильном уходе могут прослужить еще не один десяток лет.







Поэтому советуем пересмотреть свое отношение к советскому наследию, и вписать его в свой интерьер.

Совет 1: Модернизируйте мебель из натуральных материалов

Совет 2: Используйте части старых предметов

Совет 3: Сделайте акцентную стену из старых газет

Совет 4: Перекрасьте лепнину в цвет потолка

Совет 5: Измените цвет батарей

Совет 6: Окружите светильник правильным фоном

Совет 7: Используйте винтаж в качестве акцента

Совет 8: Обновляйте цвет мебели

Как это сделать – читайте в нашей статье.Перекрасьте комод в яркий цвет.Посмотрите на бабушкин шкаф, сервант или комод. Уверены, мебель выглядит весьма презентабельно, а ведь ей уже лет 50, не меньше. Все дело в том, что в советское время вещи делали на совесть: выбирали натуральные материалы, в частности, массив дерева, использовали ручной труд, вместо машинного, и так далее. Благодаря такому подходу, эти предметы из прошлого смогли дожить до наших дней, сохранив свой первоначальный облик.Если вы цените историю и предпочитаете украшать интерьер добротными предметами из натуральных материалов, тогда ваша главная задача – найти качественную мебель и реанимировать ее. Например, вещи из натурального дерева можно покрыть новым слоем лака, заменить на них фурнитуру, установить красивые резные ножки. А можно покрасить в яркий или контрастный цвет и сделать акцентом в интерьере. Если у бабушки или у родителей нет подходящей мебели, вы всегда можете найти необходимое на блошином рынке или сайтах объявлений. Уверены, цена таких предметов будет весьма символическая.Кружевную салфетку можно поставить в рамку или пришить к наволочкеЕсли текстиль или мебель нельзя обновить, это не повод выбрасывать их на свалку. Внимательно присмотритесь к старым шторам, светильнику или комоду – возможно, есть красивые части, которые можно использовать отдельно. Например, скатерть ручной работы, украшенную вышивкой, получится поставить в рамку. То же самое можно сделать с занавеской или скатертью – просто отрежьте кусочек, украшенный кружевом, и используйте в качестве декора.А из красивой резной дверцы, которая осталась от комода, получится оригинальное панно или столешница для журнального столика. Винтажные ножки со шкафа можно прикрутить к современной мебели, а оригинальными ручками с серванта украсить прикроватную тумбу. Вот так, применив минимум усилий, вы обзаведетесь новым стильным предметов интерьера на стыке ретро и современности.Используйте газеты в качестве обоев или поставьте их в рамкуНайти антикварную мебель в хорошем состоянии – непросто, а вот советские газеты встречаются на каждом шагу. Думаете, это никому не нужная макулатура? Зря! Из газет получится оригинальная акцентная стена. Используйте их вместо обоев или в паре с ними. А еще можно вырезать особенно интересные статьи и поставить их в рамы под стекло – получатся необычные винтажные постеры. Они будут отлично смотреться над диваном или в «ретро-уголке»: рядом с креслом, советским светильником и радиолой.Лепнина должна совпадать по цвету с оттенком стен и потолка.Если на потолке в вашей квартире есть лепнина – вы настоящий счастливчик. Он всегда смотрится изящно, величественно, добавляет интерьеру роскоши, «собирает» пространство воедино и подчеркивает индивидуальность комнаты. Однако в этом же состоит ее главный минус – лепнина является самодостаточным элементом и часто выбивается из общей композиции, особенно если ее оттенок отличается от стен и потолка. Советуем покрасить все эти детали в один цвет, а также использовать минимум декора. Тогда интерьер будет выглядеть гармонично.Обратите внимание: Скорее всего, лепнина находится не в идеальном состоянии и требует реставрации. Поэтому перед тем, как приступать к покраске, обязательно обновите ее. Заполните сколы, восстановите прежний объем, скорректируйте узор.Красные батареи – отличный акцент.Многие владельцы квартир торопятся заменить старые чугунные батареи на современные радиаторы. А ведь они гораздо лучше передают тепло, а при грамотном оформлении даже могут стать украшением интерьера. Если батареи находятся в хорошем состоянии и могут прослужить вам еще не один десяток лет, займитесь их реставрацией.Для этого снимите предыдущий слой краски, выровняйте поверхность и покрасьте батареи заново. Самое главное здесь – выбрать правильный оттенок. Откажитесь от светлых, нейтральных цветов – пусть радиатор станет акцентом. Отдайте предпочтение красному, черному, зеленому – они будут выгодно смотреться на фоне светлых стен и нейтральной мебели. Можете захватить и трубу, которая выходит из радиатора – получится цельная композиция. Так вы получите классный предмет интерьера с советским характером. И заметьте – с минимальным вложением времени, сил и денег.Для массивных люстр подбирайте светлый фонСогласитесь: советские светильники порой выглядят слишком вычурно и помпезно. Лишнее тому подтверждение – хрустальная люстра. Но если организовать для нее правильный фон, она станет прекрасным акцентом, и отлично впишется в современный интерьер, даже лофт.Если вы находитесь на этапе ремонта и знаете, что в гостиной по центру потолка будет висеть хрустальная люстра, подберите отделку таким образом, чтобы выгодно подчеркнуть ее. Лучше всего будет смотреться белый нейтральный потолок и светлые обои. Если же комната уже готова, а вписать в обстановку советский светильник очень хочется, выбирайте менее помпезные и торжественные изделия. В СССР производили самые разные модели, не только вычурные, поэтому, если хорошо поискать, можно найти что-то подходящее. Например, минималистичный или футуристичный светильник. Он будет смотреться не менее стильно, но при этом не станет «перетягивать одеяло на себя».Старая радиола в современном интерьере.Не стоит использовать ретро-вещи в большом количестве. Каждая из них имеет свой характер и несет определенное настроение эпохи, поэтому вы можете переборщить и превратить интерьер в подобие музея. Идеальный вариант – винтажный предмет в качестве акцента. Одного-двух предметов будет вполне достаточно, чтобы подчеркнуть настроение советского периода, но при этом не нарушить общую композицию современной квартиры.На комод можно поставить старинный будильник или шкатулку, рядом с креслом – уютный торшер. Также особую теплоту сможет навеять радиола. А если у вас сохранилась коллекция пластинок, считайте, что вы сорвали настоящий джек-пот.Светлые оттенки лучше вписываются в интерьер.Не нравится цвет натурального дерева? Тогда вооружитесь краской подходящего оттенка, кистью, фантазией и приступайте к обновлению мебели. Лучше всего выбирать светлые, нейтральные или природные оттенки, которые хорошо вписываются в современный интерьер. Также можно украсить мебель принтом или росписью, покрасить предмет в стиле колор-блок. А еще дизайнеры советуют нарочито подчеркивать красивую фактуру натурального материала, если предмет изготовлен из дерева. Главное – ориентироваться на обстановку своей квартиры, чтобы обновленная мебель смотрелась уместно.