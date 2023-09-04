Как появился опросник Пруста и почему он не выходит из моды с XIX века

Романтическая традиция

Анкеты были очень популярны - с их помощью можно было добиться расположения объекта любви и просто повысить свой статус в кругу знакомых

Та самая анкета Пруста

Сохранилась фотография 1886 года с Прустом, Антуанеттой Фор и их общей подругой

Не просто интервью, а ответы на опросник Пруста

Анкета Оскара Уайлда. Источник: pinterest.com