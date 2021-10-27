Что сейчас можно купить в Калифорнии за 40 млн. долларов

Шикарный особняк с видом на горы и океан в Калифорнии, США, выставлен на продажу за $40 000 000. Он был построен в 2011 году на холмах Монтесито и является образцом роскошного и комфортного жилья. Вход в поместье предусмотрен через ворота Тории. Длинная подъездная дорожка через потрясающий сад и великолепный пруд koi ведет в необыкновенно красивый особняк, впечатляющий не только роскошью, но и элегантностью.



















































































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