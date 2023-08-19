Румынский магазин «Букур»: когда он появился в советской Москве, и за чем там стояли очереди

Нравы в советском обществе сильно отличались от тех, к которым привыкли современные люди. Во многом они были заметно жестче. Касалось это и советской школы. Многие из тех вещей, которые сегодня кажутся абсолютно нормальными, в годы советской власти являлись чем-то немыслимым. За нарушение неписанных правил учителя и школьная администрация не просто устраивали ребенку «взбучку». Сразу после «воспитательной части» в школу вызывались родители.
1. Косметика
Косметика была под запретом. |Фото: tinternational.com.
Сегодня макияж не воспринимается в обществе как что-то особенное, даже если речь идет о девочках-подростках. В Советском Союзе нравы были другими. В некотором смысле они были строже… Так или иначе, но появиться в школе накрашенной советская девочка не могла. Чаще всего подобная выходка заканчивалась походом в туалет и умыванием в холодной воде под строгим надзором преподавательницы. Вызов родителей в школу также был гарантирован. Касался запрет и покраски ногтей.
2. Колготки из капрона
Никаких колготок. |Фото: chistyulka.ru.
Советские малыши носили колготки и чулки, но исключительно детские из плотной ткани (чаще всего из хлопка). Капроновые женские колготки в СССР появились в 1960-ых годах и долгое время были дефицитным товаром. Предназначались они исключительно для достигших совершеннолетия девушек и женщин. Ношение капроновые колготок старшеклассницами воспринималось как «дурной тон». Придя в таком виде на урок, девочка сначала бы «выхватила» от преподавательского состава, после чего ее ждало разбирательство в присутствии родителей.
3. Короткое платье
Только для взрослых. |Фото: v-trucks.ru.
Как уже было подчеркнуто выше, общественные нравы в годы советской власти были заметно строже. Касалось это не только поведения или косметики, но и одежды. Вообще в Советском Союзе было достаточно сложное отношение к женскому вопросу. Пока скажем лишь, что товарищ в короткой юбке был чем-то немыслимым. Подобное воспринималось в обществе как атрибут «буржуазного мира», где, по мнению коммунистов, женщина была сродни товару. А потому считалось, что продается такой «товар» в том числе с помощью соответствующего гардероба.
4. Религиозная атрибутика
Религиозные атрибуты не поощрялись. |Фото: evrorazbor.by.
Конституция Советского Союза декларировала свободу совести. Таким образом с точки зрения закона советские граждане имели право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой вовсе. Однако, несмотря на все это, религиозность людей на государственном уровне не приветствовалась. И особенно это касалось детей. Появление в школе светского государства с любым из религиозных атрибутов было чревато последствиями. Школьная администрация гарантированно вызвала бы родителей для разбирательства.
5. Быть левшой
Быть левшой не хорошо... ¦Фото: komkur.info.
Можно ли было быть левшой в Советском Союзе? Да, можно. Однако, на протяжении многих десятилетий считалось, что это отклонение в развитии. Справедливости ради, думали так далеко не только в СССР. Правда, именно в стране Советов стремление к «переучиванию» на правую руку сохранялось дольше всего. Отказались от этой практики только в середине 1980-х годов после публикации новых исследований советских врачей. Вопреки популярным мифам, переучивать левшей пытались не из каких-то идеологических соображений. Считалось, что людям с таким «отклонением» будет сложнее жить, ведь подавляющее большинство вещей в нашем мире от столовых принадлежностей и ручек дверей до заводского станка и автомата Калашникова сделано исключительно для правшей.
А вот интересное видео с нашего канала:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии