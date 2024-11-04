Звуки 90-х

Да, конечно вы их помните. Их невозможно забыть — все эти мелодии запуска Windows 95, звук матричного принтера, рингтон Nokia или заставку Super Mario…
Мы, поколение X и Y взрослели в мире технического прогресса, который наполнялся звуками технологий, электронных машин и устройств, доселе не слыханных.
В общем, слушайте подборку, ностальгируйте)
ЗАПУСК WINDOWS 95
Персональные компьютеры в те годы были диковинкой, так что большинство из нас могло видеть их лишь на уроках информатики в школе, да и то одним глазком.
Но звук входа в Windows 95 навсегда врезался в память любого, кто однажды услышал его (если, конечно, вам повезло и у вас были колонки :).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ DIAL-UP-МОДЕМА
Это, наверное, один из самых запоминающихся звуков для тех, кому посчастливилось иметь в 90-х компьютер с выходом в интернет. Если вам сейчас меньше 20, то, услышав это, вы можете подумать, что где-то поблизости разверзся портал в ад. На самом деле так в 90-х (и даже в начале нулевых) люди подключались к Сети.
РАБОТА ФЛОППИ-ДИСКОВОДА
Гибкие диски уже давным-давно отжили свой век, но с какой теплотой мы вспоминаем их. Из-за шаговых двигателей, установленных в приводах, издаваемые звуки были настолько неподражаемы, что сейчас энтузиасты используют «флоппики» в качестве музыкальных.
ПЕЧАТЬ НА МАТРИЧНОМ ПРИНТЕРЕ
Матричный принтер — это ещё одна адская машина, издающая страшный шум. Этот девайс является, по сути, усовершенствованной версией печатной машинки. Изображение в нём формируется тем же способом: множество иголочек ударяют по бумаге через красящую ленту и оставляют на ней маленькие точки, из которых складываются буквы, слова и картинки.
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ В ICQ
Если у вас в девяностых и начале нулевых был интернет, то обязательно был и ICQ, или, как ласково называли этот популярнейший в то время мессенджер на территории СНГ, «аська». Пронзительное «а-оу», которое нельзя было спутать ни с чем, оповещало юзеров о новом сообщении, заставляя их сердца биться сильнее. Этот звук остался в нашей памяти навсегда.
АУДИОКАССЕТА С ПОЖЁВАННОЙ ПЛЁНКОЙ
Компакт-кассеты, или аудиокассеты, были невероятно популярны. Их использовали не только в стационарной технике, но и в портативной. Отечественные магнитофоны и плееры в то время были не самого высокого качества, а импортные имелись далеко не у всех, поэтому наши магнитофоны частенько «жевали» плёнки с любимыми записями, придавая их звучанию комичный и немного пугающий эффект.
ПЕРЕМОТКА VHS-КАССЕТЫ
Видеомагнитофоны в наших домах появились много позже и были просто сказочными устройствами. Правилом хорошего тона считалось перематывать видеокассету на начало, чтобы человек, который будет смотреть её после вас, сразу же насладился фильмом, а не тратил драгоценные минуты на перемотку.
НАБОР НОМЕРА НА ДИСКОВОМ ТЕЛЕФОНЕ
У подавляющего большинства граждан телефоны имели дисковый номеронабиратель. Кнопочные были предметом гордости, а аппараты с определителем номера и автоответчиком вообще казались устройствами из будущего. Набор номера на дисковом телефоне имел одну особенность: из-за пружины, которая плавно возвращала диск в исходное положение, набор цифр, особенно ноля и девятки, занимал определённое время. При этом раздавался характерный звук.
ЧАСЫ MONTANA
Уникальные представители китайского ширпотреба, ставшие в начале 90-х просто культовыми. Часы были невероятно крутыми: они пикали в начале каждого часа, имели подсветку, секундомер с таймером, будильник и, самое главное, встроенные мелодии! Количество варьировалось в зависимости от модели (обычно было восемь или 16), а воспроизводились они через пьезодинамик в нижней части часов.
СТАНДАРТНЫЙ РИНГТОН NOKIA 3310
Самый известный аппарат Nokia, ставший героем анекдотов и невероятных историй, конечно же, имел фирменный рингтон Nokia Tune и оглашал им все близлежащие окрестности, когда вам звонили. Мелодия была и в более ранних телефонах финской компании, но из-за популярности Nokia 3310 запомнилась именно в его исполнении.
ЗАСТАВКА КАРТРИДЖА 9 999 IN 1 ДЛЯ DENDY
Этот картридж поставлялся с большинством клонов японской приставки Famicom (официальный клон которой у нас известен под именем Dendy), и именно с него у многих из нас начиналось знакомство с прекрасным миром видеоигр. Уверен, если вы включите эту музыку и закроете глаза, то сразу же увидите парочку среди пальм на берегу ласкового океана.
САУНДТРЕК SUPER MARIO BROS.
Super Mario Bros., по простоте душевной именуемая у нас «Марио», стояла первым номером в списке картриджа «четыре девятки». Но даже если бы игра была последней или, скажем, 2 937-й по счёту, она всё равно бы оставалась самой любимой игрой всех детей и взрослых. В ней прекрасны абсолютно все звуки, от саундтрека до отдельных спецэффектов. Чего только стоит звук пробивания кирпичей, звон монеток или мелодия, звучащая после падения Марио в пропасть.
ЗАСТАВКА PLAYSTATION
«Плейстейшен» была не то что высшей лигой, она была просто космосом. Такие были только в игротеках одного-двух друзей из класса, которые автоматически становились самими уважаемыми людьми. У нас рвало шаблон не только от потрясающих игр, но и от самой заставки включения консоли. Даже сейчас у меня от неё по коже бегут мурашки.
ЗАСТАВКА «ТОМА И ДЖЕРРИ»
Услышав эти звуки, мы бросали все свои дела и со всех ног бежали к телевизору, чтобы не пропустить начало самого любимого мультика. Детей помладше грозный рык льва немножко пугал, но стоило отвернуться на пару секунд, и вот уже начиналась новая погоня неуёмного кота за изобретательной мышью. Ну или наоборот.
Ну и как же без этого.
ЗАСТАВКИ СОВЕТСКИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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