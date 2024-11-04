Звуки 90-х

Да, конечно вы их помните. Их невозможно забыть — все эти мелодии запуска Windows 95, звук матричного принтера, рингтон Nokia или заставку Super Mario…







Мы, поколение X и Y взрослели в мире технического прогресса, который наполнялся звуками технологий, электронных машин и устройств, доселе не слыханных.

ЗАПУСК WINDOWS 95

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DIAL-UP-МОДЕМА

РАБОТА ФЛОППИ-ДИСКОВОДА

ПЕЧАТЬ НА МАТРИЧНОМ ПРИНТЕРЕ

НОВОЕ СООБЩЕНИЕ В ICQ

АУДИОКАССЕТА С ПОЖЁВАННОЙ ПЛЁНКОЙ

ПЕРЕМОТКА VHS-КАССЕТЫ

НАБОР НОМЕРА НА ДИСКОВОМ ТЕЛЕФОНЕ

ЧАСЫ MONTANA

СТАНДАРТНЫЙ РИНГТОН NOKIA 3310

ЗАСТАВКА КАРТРИДЖА 9 999 IN 1 ДЛЯ DENDY

САУНДТРЕК SUPER MARIO BROS.

ЗАСТАВКА PLAYSTATION

ЗАСТАВКА «ТОМА И ДЖЕРРИ»

ЗАСТАВКИ СОВЕТСКИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ