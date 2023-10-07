Продукты, которые следует избегать

Хоть эта аминокислота и полезна для здоровья, но все-таки с ней следует быть осторожным.



Тирамин является аминокислотой природного происхождения, получаемой из тирозина. Еще он содержится в некоторых продуктах питания. Тирамин приносит пользу для здоровья человека, в первую очередь регулируя кровяное давление. Однако его чрезмерное употребление может спровоцировать мигрень. Как ограничить потребление тирамина и каких продуктов следует избегать? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.







Что такое Тирамин и вреден ли он?

Как же ограничить потребление тирамина?

Вопросы и ответы

Вывод

Тирамин — это моноамин (соединение, являющееся нейромедиатором). В естественном виде он содержится в некоторых продуктах питания, растениях и животных. В результате брожения, старения или порчи продуктов также может образовываться тирамин. В нашем организме есть фермент, называемый моноаминоксидазой (МАО). МАО помогает перерабатывать тирамин.Если в организме недостаточно МАО, то употребление продуктов, содержащих тирамин, может спровоцировать мигрень.МАО также защищает от накопления потенциально вредных веществ в кишечнике. Фермент расщепляет избыток тирамина, который затем выводится из организма. Сам по себе тирамин не вреден, поскольку помогает регулировать уровень артериального давления.Однако при чрезмерном употреблении тирамина, если вы принимаете определенные лекарства или страдаете непереносимостью аминов (как описано ниже), он может вызвать скачки артериального давления. Здесь необходимо обсудить ингибиторы моноаминоксидазы (МАОИ). Это препараты, замедляющие действие МАО. В результате МАО перестает препятствовать накоплению тирамина, что приводит к повышению его уровня в организме. Если вы употребляете продукты с высоким содержанием тирамина, то это только усугубляет проблему, вызывая его накопление.В каких же продуктах содержится большое количество тирамина и чего следует избегать?Если вы принимаете МАОИ, вам следует избегать некоторых продуктов питания [5]. Они содержат тирамин, поэтому прием таких продуктов вместе с лекарственными препаратами может повысить уровень тирамина в организме до опасных значений:Выдержанные и зрелые сыры.Неправильно хранившиеся виды мяса, птицы и рыбы.Вяленые колбасы, такие как пепперони, салями.Алкогольные напитки (включая вино, непастеризованное пиво и пиво на разлив или из мини-пивоварен)Ферментированные соевые продукты, такие как соевый соус, соевая паста, ферментированный тофу, суп мисо, и терияки.Квашеная капуста.Сыры, которые не содержат тирамин, — это творог, сливочный сыр, рикотта, нежирная моцарелла. И лучше, если вы их съедите задолго до истечения срока годности. А еще лучше — съесть их сразу после открытия, пока они свежие.Кому же следует избегать этих продуктов? Людям с непереносимостью аминов (например, тирамина или гистамина) или принимающим МАОИ. При непереносимости аминов могут наблюдаться учащенное сердцебиение, головные боли, рвота и тошнота.Избыток тирамина в организме может вызвать гипертонический криз. При этом происходит резкое повышение артериального давления. Гипертонический криз может вызвать:Сильная головная больНосовые кровотеченияТошнота и рвотаУчащенное сердцебиениеПотливость и сильное беспокойствоОдышкаЗатуманенное зрениеПримечаниеМногочисленные симптомы или побочные эффекты могут проявиться в течение от одного часа до одного дня после употребления пищи с высоким содержанием тирамина.Однако, не все так страшно. Есть способ избежать всего этого — ограничить потребление тирамина.Прежде всего, необходимо отказаться от продуктов с высоким содержанием тирамина. Затем их можно заменить следующими продуктами:Свежие, замороженные или консервированные овощиСвежее или замороженное мясо, рыба, птица и яйцаБобовые и орехиЦельнозерновой хлебВареные и сухие крупыСвежие, замороженные или консервированные фрукты и фруктовые сокиМолоко и йогуртКофе и чай без кофеинаСовет Для большей пользы вы можете готовить пищу с низким содержанием тирамина на оливковом или сливочном масле.Делимся с вами полезными советами, которые помогут спланировать свой рацион:Ешьте свежие продукты в течение двух дней после покупки.Прочтите все этикетки на продуктах питания и напитках на наличие аминов. В их названиях слово обычно оканчивается на «амин».Избегайте маринованных или ферментированных продуктов.Ешьте консервированные или замороженные продукты сразу после открытия.Соблюдайте осторожность во время еды вне дома, поскольку вы не знаете, как хранились продукты.Выбрасывайте перезрелые, испорченные или заплесневелые продукты в мусор.Помните, что приготовление пищи не приведет к снижению содержания в ней тирамина.Нет, тирамин не вызывает увеличения веса. Однако избыточное потребление тирамина может вызывать другие побочные эффекты, например, препятствовать профилактике мигрени.Авокадо содержит умеренное количество тирамина. Поэтому рекомендуется ограничить его потребление до половинки в день.При повышенной чувствительности к тирамину наблюдаются такие симптомы, как учащенное сердцебиение, покраснение кожи, озноб, крапивница, частые мигрени.Тирамин — аминокислота, содержащаяся в сырах, мясе, темном шоколаде, спелых бананах, кефире, пробиотиках и ферментированных соевых продуктах. Польза тирамина заключается в его способности регулировать кровяное давление. Однако при избыточном потреблении он может привести к ряду осложнений со здоровьем. Особенно сильно это проявляется у тех, кто принимает ингибиторы моноаминоксидазы (МАОИ). Накопление тирамина может вызвать мигрень или повышение артериального давления. В тяжелых случаях это может вызвать кровотечение из носа, одышку или учащенное сердцебиение. Чтобы снизить потребление тирамина, избегайте маринованных и выдержанных продуктов и как можно быстрее съедайте свежие или консервированные продукты.