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Далекие 80-е и Лихие 90-е: 16 суровых снимков о моде, которые заставят посмеяться от души


Суровая мода 90-ых.

Суровая мода 90-ых.

Те, чья молодость пришлась на на 80-е и 90-е, обязательно вспомнят эти модные тренды: олимпийку можно было носить с классическим брюками, на тренировку ходить в блестящем трико, а косметикой уж если пользовались, то по максимуму. в этом обзоре самые модные тренды из того неспокойного времени.

1. Оказывается, олимпийка прекрасно сочетается с классическими брюками!


Стильно, модно, молодежно.

Стильно, модно, молодежно.

 

2. Вот он - свитер оверсайз тех времен... Иногда, он даже передавался по наследству...


Теплые уродливые свитера.

Теплые уродливые свитера.

 

3. Всего побольше и поярче...


Пестрые наряды.

Пестрые наряды.

 

4. Если пальто, то обязательно с объемными плечами!


Пальто с подплечниками.

Пальто с подплечниками.

 

5. «Говорят, что штаны-бананы снова в моде, но глядя на это фото, понимаю, что лучше им остаться в прошлом...»


Штаны-бананы.

Штаны-бананы.

 

6. Спортивные костюмы носили с гордо поднятой головой


Парадно-выходные костюмы.

Парадно-выходные костюмы.

 

7. Дизайн шапок поражает своим разнообразием


Разнообразие головных уборов.

Разнообразие головных уборов.

 

8. Коротко об эталоне женской красоты...


Пример красоты и сексуальности.

Пример красоты и сексуальности.

 

9. Вот такой вот светофор...


Модный светофор.

Модный светофор.

 

10. Как говорится, все новое - хорошо забытое старое...


Капор.

Капор.

 

11. Время всеобщего помешательство на аэробике и блестящих трико


Любовь к спорту.

Любовь к спорту.

 

12. Прически того времени поражают своей экстравагантностью


Эффектные прически.

Эффектные прически.

 

13. Модный бутик 90-ых


Прилавок с одеждой.

Прилавок с одеждой.

 

14. Невесты детектива Коломбо?


Стильные плащи.

Стильные плащи.

 

15. «Если уж пользоваться косметикой, то по-максимуму!»


Пугающий макияж.

Пугающий макияж.

 

16. Время, когда в кастрюлях варили не только борщи, но и джинсы


Модные джинсы-варенки.

Модные джинсы-варенки.

 

Видео-бонус:


 

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Далекие 80-е и Лихие 90-е: 16 суровых снимков о моде, которые заставят посмеяться от души

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Далекие 80-е и Лихие 90-е: 16 суровых снимков о моде, которые заставят посмеяться от душиПодписаться на мой Instagram
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