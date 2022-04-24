Далекие 80-е и Лихие 90-е: 16 суровых снимков о моде, которые заставят посмеяться от души

Суровая мода 90-ых.
Те, чья молодость пришлась на на 80-е и 90-е, обязательно вспомнят эти модные тренды: олимпийку можно было носить с классическим брюками, на тренировку ходить в блестящем трико, а косметикой уж если пользовались, то по максимуму. в этом обзоре самые модные тренды из того неспокойного времени.
1. Оказывается, олимпийка прекрасно сочетается с классическими брюками!
Стильно, модно, молодежно.
2. Вот он - свитер оверсайз тех времен... Иногда, он даже передавался по наследству...
Теплые уродливые свитера.
3. Всего побольше и поярче...
Пестрые наряды.
4. Если пальто, то обязательно с объемными плечами!
Пальто с подплечниками.
5. «Говорят, что штаны-бананы снова в моде, но глядя на это фото, понимаю, что лучше им остаться в прошлом...»
Штаны-бананы.
6. Спортивные костюмы носили с гордо поднятой головой
Парадно-выходные костюмы.
7. Дизайн шапок поражает своим разнообразием
Разнообразие головных уборов.
8. Коротко об эталоне женской красоты...
Пример красоты и сексуальности.
9. Вот такой вот светофор...
Модный светофор.
10. Как говорится, все новое - хорошо забытое старое...
Капор.
11. Время всеобщего помешательство на аэробике и блестящих трико
Любовь к спорту.
12. Прически того времени поражают своей экстравагантностью
Эффектные прически.
13. Модный бутик 90-ых
Прилавок с одеждой.
14. Невесты детектива Коломбо?
Стильные плащи.
15. «Если уж пользоваться косметикой, то по-максимуму!»
Пугающий макияж.
16. Время, когда в кастрюлях варили не только борщи, но и джинсы
Модные джинсы-варенки.
Видео-бонус:
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